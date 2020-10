A Fradi első rendes játékidőben elért győzelmét a Titánok bánták

Az Erste Liga szombati játéknapján a Titánok a bajnoki címvédő FTC-Telekom ellen léptek jégre. Mindkét csapatban sok volt a hiányzó, ezt a fővárosiak jobban tudták ellensúlyozni, és biztosan nyertek.

Úgy érkezett Győrbe a címvédő FTC-Telekom csapata, hogy lejátszott már öt mérkőzést, ám a rendes játékidőben még nem sikerült kiharcolnia győzelmet. Így aztán Fodor Szabolcs tanítványai kis túlzással mintha vért ittak volna úgy készültek erre a találkozóra. Más kérdés, hogy lehetett is okuk erre, hiszen a Titánok az előző idényben többször törtek borsot az orruk alá.

Ettől függetlenül a Titánoknál sem volt fényes a helyzet, összesen több mint egy sorra való játékos hiányzott. Nevesítve Horváth Dominik, Vas Márk, Nagy Ákos, Császár Hunor, Ambrus Gergő, Niki Huovinen, Rétfalvi Kristóf, Kovács Alex, Dézsi Bence, Vincze Gergő, Hajnal Attila nem lehetett ott a Nemak Jégcsarnok jegén. Már a kezdő sípszótól nyomott a Fradi, egymás után dolgozta ki a helyzeteket, a Titánok pedig állták a sarat. Egészen a 7. percig, amikor egy villámgyors ellentámadást láthattunk a zöld-fehérektől, Németh Attila száguldott el a jobbszélen, majd lőtt a hálóba a kiszolgáltatott Gyenes Dávid mellett, 0-1.

A folytatásban próbálkoztak a Titánok becsülettel, a legközelebb az egyenlítéshez kettős emberelőnyben voltak, de végül a vendéglátók nehézbombázója, Reiter Attila talált a hálóba, szokásához híven távolról, 1-1. Nem kellett sokat várni az FTC válaszára, fél perc elteltével Rasmus Kulmala ugyancsak előnyből vette be Gyenes ketrecét, 1-2. Az első harmad végeredménytől függetlenül érdekes volt a kapura lövések statisztikája, amely teljesen kiegyenlítettnek látszott, és ebben a hazaiak vezettek 11-10-re.

Az első szünet után aktívabban jött ki az FTC, szinte teljesen beszorítva ellenfelét, ráadásul egyre másra vesztették el a Titánok a korongot, és ebből indulhattak a zöldek akciói. Ezek közül aztán a 26. percben egy góllá érett, a kiállításából visszakorcsolyázó Hajós Roland kapott remek átadást Justin Hodgmantól, és a fehérvári nevelésű támadó van annyira rutinos, hogy ezt a lehetőséget könyörtelenül ki is használta, 1-3. A gól után, Hodgman akár le is zárhatta volna idejekorán az összecsapást, és Gyenesnek kellett bizonyítani újfent a formáját. Majd fél perccel a dudaszó megszólalása előtt mélyült a szakadék, Hegyi Ádám passzát Somogyi Balázs verte be, még jobban növelve ezzel csapata előnyét, 1-4.

A harmadik harmadot gyors góllal indítottak a hazaiak, Péter Andor lövésébe Madácsi Benedek piszkált bele, megtévesztve ezzel Nagy Kristófot, 2-4. A Titánok harci kedvét a 46. percben vette el a fővárosi alakulat, Hegyi Ádám villámpasszába Sági Martin ért bele, 2-5. Ezzel azonban nem volt még vége, egy formás akció végén az 52. percben Almási Márk gólja hozta közelebb riválisához a Titánokat, 3-5. A hajrában, az utolsó percben előnyben levitte kapusát Kasper Vuorinen, de ez már nem osztott, nem szorzott, maradt az állás.

– Az első és a második harmadban csak az időnket fecséreltük, nem dolgoztunk jól. A harmadik harmadban már küzdöttünk és meg is voltak a lehetőségeink, de a végén megérdemelten nyert a Ferencváros. – mondta kissé bosszúsan a mérkőzést követően Kasper Vuorinen a Titánok mestere.

– Jól játszottunk és kontrolláltuk a meccset, a végén lehetett látni, hogy még nem vagyunk kész 60 percnyi játékra. – fogalmazott Fodor Szabolcs az ellenfél vezetőedzője.