A fővárosi TF csapata ellen folytatják az Alba kosarasai

Kedden még az Európa-kupában voltak érdekeltek a fehérvári férfi kosárlabdázók, pénteken 18.30-kor viszont már a honi élvonalban folytatják szereplésüket.

Pörögnek az események az Alba Fehérvár férfi -kosárlabdacsapatánál, Lóránték szerda-szombat, illetve kedd- péntek ritmusban vívják a meccseket a hazai bajnokságban és a nemzetközi porondon, a FIBA Europe Cup sorozatban egyaránt. A magyar pontvadászatban múlt szombaton Jászberényben nyertek nagy nehezen, 82-81-re Dzunics Braniszlav tanítványai, kedden pedig a bolgár Rilski Sportist alakulatát verték hatalmas csatában, 84-80-ra az Európa-kupában.

Pénteken este a budapesti Tehetséges Fiatalok látogatnak a koronázóvárosba, akik Serco-TF-BP néven lépnek pályára a Gáz utcában. A tavalyi, B csoportos bajnokság nyertese még nem győzött a legmagasabb osztályban: Kaposváron 100-61-es vereséget szenvedtek, aztán Pakson 10564-re maradtak alul. A harmadik körben a zalaegerszegiek verték őket 87-62-re, de legjobbjukat az elmúlt fordulóban nyújtották, amikor 4 ponttal, 74-70-re kaptak ki a DEAC-tól a cívisvárosban.

A 23 éves szerb Andrija Sarenac a brigád esze, de képes mozgatni társait az egyébként döntően hátvédként szereplő, szintén szerb Boris Krnjajski is. Búzás Bence, valamint a tavalyi kiírásban is kulcsfigurának számító, 36 esztendős Beák Gábor is sokat van pályán, miként a nyáron szerződtetett 23 éves amerikai center, Logan McLane is. Utóbbi nem csak a palánk alatt találja fel magát, a triplákat is meglepő magabiztossággal, 36 százalékos pontossággal szórja. Az erőcsatár, a 32 éves Joseph Taylor nemrég érkezett, számára nem idegen a hazai pontvadászat, kilenc éve Kaposváron játszott. A volt U20-as válogatott Filipovics Stefan is gyakran szóhoz jut, a Paks ellen 14 pontot szerzett.