A fővárosi riválisok legyőzéséhez folyamatos innovációra van szükség

A csonka szezon ellenére is sikerült elérni azokat a célokat, amelyeket az idény elején kitűztek az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia szakvezetői.

Immáron tíz éve és egy hónapja, hogy megkezdte működését a Volán legendás 19-eséről elnevezett utánpótlásműhely, amely számtalan játékost adott már mind az osztrák, mind a magyar felnőtt bajnokságokban szereplő csapatokba – no meg persze a válogatottakba. Ebben a sorozatban az idei szezon sem hozott változást, mind a Titánoknál, mind az AV19-ben helytálltak a fiatalok, elég csak Mihály Ákos és Szita Donát egyéni díjaira gondolni a sógoroknál. A példa tehát adott a legfiatalabbak számára, és ezzel élnek is az ifjak Fekti István, az akadémia sportigazgatójának elmondása szerint.

A legtöbb utánpótlás-bajnokság félbeszakadt, ennek ellenére hogyan értékeli az elmúlt idényt?

– Már a szezon elején tudtuk, hogy egy kemény idény következik, ugyanis számos olyan szabályváltozás történt a szövetség részéről, amelyek új helyzetet teremtettek, főként a visszajátszások terén. Ugyanakkor úgy érzem, hogy a gépezet újrahangolása után sikerült megfelelni az elvárásoknak. Ami az eredményességet illeti, minden bajnokságban, korosztályban rájátszást érő helyen végeztünk az alap- és középszakaszokban, köztük az EBYSL-ben (U20 EBEL – a szerk.) is, úgyhogy abszolút nincs hiányérzet az eredmények terén. Természetesen senkinek sem jó érzés egy csonka szezont befejezni, a bajnokság sava-borsa, a negyeddöntők, elődöntők, esetleges döntők elmaradtak, ami nagy csalódás kifejezetten a játékosok számára.

Az említett EBYSL ezüstéremmel zárult a MAC elleni döntőt követően, mit gondol az idei megváltozott kiírásról?

– Szakmai szempontból óriási visszalépést jelentett ez a lebonyolítási forma, gyakorlatilag két torna eredményei alapján alakult ki a final four, míg eddig lejátszottunk egy szezonban 40-50 mérkőzést. Azt gondolom, hogy a junior korosztálynak ez egy nagyon nagy visszalépést jelentett, így kisebb fókuszt – bár természetesen mindent megtettünk a sikerért – helyeztünk rá. Pozitívumként viszont ott volt a Titánok-csapat ezen korosztály szempontjából, ahol nagyon sok fiatal be tudott mutatkozni, illetve edzéslehetőséget is kapott. A december-januári időszakot külön ki lehet emelni, amikor sérülések miatt öt-hat játékosunk folyamatosan ott volt a kerettel. Összességében azt mindenképpen látni kell, hogy ez az EBYSL már nem azt a szintet képviseli, mint öt-hat évvel ezelőtt.

Hatalmas a versenyfutás az Akadémia és a fővárosi műhelyek, főként a MAC között, hogyan értékeli a klub teljesítményét ennek a rivalizációnak a tükrében?

– Azt látom, hogy minket az tart életben, hogy nagyon komoly versenytársaink vannak itthon, aminek következtében folyamatosan fejlődni kell, valami újat kitalálni, új programot csinálni. A főváros népességéből fakadó előnyökkel szemben mi akkor tudunk versenyképesek maradni, ha az edzői stáb olyan szakmaisággal tud dolgozni, ami a mi műhelyünket a legmagasabb szintre tudja emelni. Példaként említhetem Székely Csabát, aki az U20-as válogatott munkáját is segíti, és aki Cam McDonald helyére érkezett hozzánk a közelmúltban kapusedzői pozícióra. Az elmúlt nyolc-tíz évben pedig valóban a MAC Budapest csapatával vívtuk gyakorlatilag az összes elődöntő, döntő mérkőzésünket, ami komoly motivációt váltott ki játékosokból, edzőkből egyaránt. Mindig egy nagyon különleges derbi a MAC elleni találkozó, legyen az a bajnokságok akármelyik szakaszában.

Mit tapasztalnak, milyen a közhangulat jelenleg Fehérváron a jégkorong körül, hogy sikerül a toborzás?

– A jégkorongsport szeretete továbbra is töretlen Fehérváron, a toborzás sikere és az akadémia jelenlegi helyzete is azt mutatja, hogy komoly az érdeklődés a sportág iránt. Háromszázon felüli létszámmal dolgozunk jelenleg, amiben hatalmas szerepe van a felnőtt csapatoknak, könnyen megszerettetik a jégkorongot a közösséggel. Utánpótlás szinten pedig mi megpróbálunk olyan széles spektrummal dolgozni, amelyek elősegítik, hogy teljesítsük az elvárásokat. Természetesen nem csak Fehérvárról, hanem környező településekről érkező fiatalokat is figyelünk, de korábban Érd, Budaörs környékéről is érkeztek megkeresések.

Hogy sikerült a fiatal játékosok számára az átállás, mikor lefújták a bajnokságot, és az edzések is abbamaradtak?

– Úgy látom, hogy nagyon gyorsan és jól sikerült az edzői stáboknak reagálni az új helyzetre. Március 13-a után egy hét pihenőt kapott mindenki, majd még a régi korosztályukkal elkezdték a munkát. Az elmúlt hetekben azon dolgoztunk, hogy kialakítsuk a jövő évi stábokat, így most már mindenki az új edzőjével és korosztályával készül – csütörtöktől pedig nagyon szigorú szabályok között elindulnak a kiscsoportos edzések is. Nehéz időszakon vagyunk túl, de bízunk benne, hogy ez az elmúlt két hónap nem fogja negatívan befolyásolni a játékosok nyári felkészülését.

Gazdasági szempontól milyen mértékben érintette az egyesületet a járványhelyzet, készült vészforgatókönyv?

– Sajnos minket sem kerültek el a leépítések, de bízom abban, hogy a gazdasági szereplők kitartanak, és a rendelkezésünkre álló TAO-keretet fel tudjuk majd tölteni. Egyelőre optimista vagyok, de van forgatókönyv minden eshetőségre, és az alapján kalkulálunk és dolgozunk.