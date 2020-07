A fordulás után jött a fordítás

Felkészülési mérkőzésen a Mol Fehérvár FC II labdarúgócsapata idegenben győzött.

Tatabányai SC–Mol Fehérvár FC II 2-3 (2-1)

Tatabánya, Grosics-stadion

Fehérvár: Dala – Fodor P., Vágó, Tóth A., Illés – Zólyomi, Horváth B., Major, Papp M. – Molnár M., Hajdinger.

Cserék: Dulka, Rádai, Rónaszéki, Tóth B., Kövesdi, Menyhárt, Pál M., Maxim, Szileszki.

Vezetőedző: Toldi Gábor

A Vidi góljait lőtte: Major, Szileszki, Menyhárt

– Rendkívül változatos meccs volt, izgalmasan alakult az eredmény, hiszen a házigazda csapat vezetésével fordultunk a szünetben. Sok helyzetet dolgoztunk ki, ezek közül hármat értékesítettünk. Pontosan beleillett a felkészülésünkbe, próbálta a csapat a taktikai utasításokat betartani, ami rendkívül pozitív, hogy a góllövő cipőket is megtaláltuk. Egy jó képességű Tatabányát sikerült legyőzni, a héten már egyszer játszottunk egymással, de sok tekintetben előrelépett a társaság, főleg a csapatjátékot illetően, a legfontosabb, hogy most eredményesek is voltunk – mondta értékelésében Toldi Gábor, a piros-kékek vezetőedzője.

Természetesen nem lehet más céljuk a szezonkezdetre, hogy minél előbb végezzenek, de még mindig van két hetük arra, hogy formálják a gárdát, de szerencsére a fiúk erre a munkára vevők, úgyhogy próbálnak a taktikai elemek elsajátításával azonosulni, és a játékba beletenni a saját egyéniségüket.

– A motivációval nincs baj, a rutin hiányzik még, de ezt csak a lejátszott mérkőzések hozhatják meg! Amit mi szakmai részről hozzá tudunk tenni, természetesen megtesszük, a többi a fiúkon múlik.

Vezető képünk illusztráció!