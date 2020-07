A fociközösség összefogása ismét megmutatta igazi erejét

Mozgalmas hétvégén van túl a Bicskei TC labdarúgócsapata. A gárda – igaz, más-más összetételben – kétszer lépett pályára szombaton. Az NB III-asok meglepetésre négygólos vereséggel zártak a Taksony ellen, valamint Tordason jótékonysági mérkőzésen vettek részt, és segítettek a szerencsétlenül járt Kovács családon.

Bicskei TC–Taksony GP Solar 0-4 (0-2)

Bicske: I. félidő: Szűcs – Pekowski, Sötét, Marticsek, Madarász – Lassú, Mlinárcsik, Varga Z. – Kákonyi, Farkas Peinlich.

II. félidő: Haála – Bajor, Radó, Marticsek, Katona – Dencinger, Varga Zs. Kürti – Török, Németh, Lencsés. Vezetőedző: Vukmir Dragan.

Gól: Hesz 2, Szilágyi, Simon A.

A hazai védelem nem állt feladata magaslatán, lényegében az összes taksonyi találatot ők „hozták” össze. A kemény heti terhelés után nem sokat tudtak hozzátenni a mérkőzéshez Vukmir Dragan tanítványai, dacára annak, hogy ellenfelük a félbeszakított bajnokság után éppen a vonal felett maradt bent az NB III. Közép-csoportjában. Mindenesetre a Bicske legközelebb szerdán 18.30-kor az NB II.-es Gyirmót FC-Győr otthonában lép pályára.

Ezt megelőzően azonban szombaton délután a Bicskei TC és a Tordasi SE csapatai összefogásának köszönhetően jótékonysági labdarúgó-mérkőzéssel segítettek Kovács Imrén és családján, akik június 14-én iszap- és vízáradatban elvesztették otthonukat. Az újjáépítéshez Tessely Zoltán, a BTC-elnöke, országgyűlési képviselő kezdeményezésére lendült akcióba a Bicskei TC és a Tordas SE – akik egyébként a vihar többi károsultját is támogatták 1 millió Ft adománnyal – elkezdődött a gyűjtés, valamint a szombati gála megszervezése. A járványhelyzet után jó volt látni az élettel teli tordasi sportpályát, ahol előbb a két klub 3-3 utánpótlás csapata csapott össze, majd a felnőttek is pályára léptek 2 x 30 percben. A két gárdát komoly NB I.-es, illetve válogatott rutinnal rendelkező egykori labdarúgó Korolovszky Gábor (a Tordas vezetőedzője) és Vukmir Dragan (a Bicske vezetőedzője) vezette, de az aktuális keret tagjai mellett a nemes ügy érdekében beszállt mindkét oldalon több, már visszavonult játékos is.

Tordas SE–Bicskei TC 2-2 (1-2)

Tordas: Bátyi – Dely, Hermann, Kanyó, Kerényi – Farkas, Pongrácz, Korolovszky – Kiss S., Pál, Csányi. Csere: Havas, Teszár, Jámbor, Csóti, Nagy A.

Bicske: Zabos – Bajor, Vukmir, Mlinárcsik, Valentics – Török, Varga Zs., Dencinger, Lencsés – Móri, Németh. Csere: Varga Z., Pásztor, Marton, Peinlich, Marticsek.

Gól: Pongrácz, Csóti ill., Németh, Móri

A találkozó után Farkas Örs, a Tordas SE elnöke bejelentette a befolyt adományok 1 millió 76 ezer forintos összegét, majd a vendégek részéről Tessely Zoltán tartott beszédet. Ezután Schneider Béla, az MLSZ Fejér Megyei igazgatója adott át serleget Kerkuska Miklósnak, akinek éppen ez volt az ezredik mérkőzése karrierje során játékvezetőként, vagy partjelzőként.