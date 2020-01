A foci volt a téma a disznótoron

Minden év januárjának végén közös programot, disznóvágást szervez az FMLSZ a Vértesalján.

Immár 2012 óta az esztendő első hónapjában találkoznak az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóságának vezetői, Schneider Béla igazgató szervezésében.

– Az egyik elnökségi tagunk, a csákvári klub elnöke, Nagy Sándor invitált bennünket először, így kezdődött az immár hagyományos program. A helyi ügymenetet azóta is ő intézi, szerzi be a sertést, illetve a kollégái végzik a szakmunkát. A szövetség aktivistáit, támogatóit, segítőit hívjuk az eseményre, ugyanis a munkatársak egész évben segítenek bennünket a különböző területeken, de meglehetősen ritkán találkoznak. Ilyenkor, a holt idényben van rá lehetőség, hogy kötetlen, egész napos programon találkozzanak, beszélgessenek – mondja Schneider Béla.

Természetesen a labdarúgáson kívül más témákat is érintenek, de elsősorban értékelik az ősz eseményeit. Szó esik a tavaszi rajtról is, több lépcsőben indulnak a pontvadászatok.

– Ezen a hétvégén kezdődik a téli műfüves bajnokságunk, 48 csapat részvételével. Február végén rajtolnak a megyei II. osztály küzdelmei, és a Fe­jér Megyei Kupa küzdelmei is folytatódnak. A többi bajnoki osztály fokozatosan indul. Az Európa-bajnokság kezdetéig be kell fejezni valamennyi bajnokságot, beleértve az NB III osztályozót is. Játékvezetőink február 22-én teszten vesznek részt, ami elméleti és fizikai felmérésből áll. Jelentős a létszám, közel 30 fő vesz részt a most zajló játékvezetői tanfolyamunkon. A március közepén következő vizsga után ők is bekapcsolódnak a mérkőzések vezetésébe.