A Flavus Velence páholyból várhatja a Fehérvárcsurgó elleni meccsét

A megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 15., őszi utolsó fordulóját játsszák a csapatok a hétvégén. Mindkét csoportban lesznek olyan mérkőzések, amelyek az őszi végelszámolásnál majd „duplán” számítanak.

THERMOVÁR északi csoport

November 25. vasárnap 13.00

Vál (3.)–Pátka (14.), Pákozd (15.)–Pázmánd (16.), Kápolnásnyék (6.)–Bodajk (2.), Csór Truck Trailer (8.)–Herceghalom (13.), Mór IIn (12.)–Pusztavám-Jüllich (3.), Mány (10.)–Szár (7.), Puskás AFC III. (9.)–Bakonycsernye (4.), Fehérvárcsurgó (11.)–Flavus Velence (1.)

A listavezető Flavus Velence már őszi elsőként utazik Fehérvárcsurgóra, ám vigyázniuk kell, mivel az előző fordulóban a házigazdák a Vál csapatát tréfálták meg hazai pályán. A váliak pedig a Pátka elleni összecsapáson vigasztalódhatnak, újfent otthoni körülmények között. Kíváncsian várjuk, vajon a Herceghalom elutazik-e Csórra, vagy a múlt héthez hasonlóan kihagyják ezt a mérkőzést is? Vasárnap a Pusztavám-Jüllich gárdája két hónap után visszatért a dobogó harmadik fokára, a Mór II. elleni szomszédvári rangadóra is esélyesként utazik, bár idegenbeli mérlege pontosan ötvenszázalékos. A Bakonycsernye csapata a kezdeti hullámzó teljesítményét egyre inkább feledteti, hat forduló óta veretlen, igaz, nem vár rá könnyű mérkőzés Felcsúton, de még abban is reménykedhet, hogy dobogón zárja az idényt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Déli csoport

November 25. vas. 13.00

Sárbogárd II (8.)–Adony (15.), LMSK Cobra Sport (4.)–Előszállás (13.), Besnyő-Iváncsa II (6.)–Perkáta (2.), Seregélyes (11.)–Nagykarácsony (12.), MPF Ráckeresztúr (9.)–Pusztaszabolcs (14.), Vajta (1.)–Szabadbattyán (3.), Káloz (10.)–Szabadegyháza (3.), Aba-Sárvíz (7.)–Sárszentágota (16.)

A szezon utolsó fordulójában is rendeznek rangadó jellegű összecsapást a csoportban, a tabella élén álló Vajta az 5. helyezett Szabadbattyán együttesét fogadja. Egyrészt a vendéglátók mellett szól a hazai pálya előnye, amelyet az eddigi hat mérkőzésük során közel százszázalékosan ki tudtak használni, hiszen öt győzelem mellett mindössze egy találkozójuk végződött pontosztozkodással (LMSK Cobra Sport, 1-1 – a szerk.), míg a battyániak meglehetősen rapszodikusan szerepelnek idegenben, és két döntetlen mellett csupán két meccset tudtak megnyerni. Az ősz egyik meglepetéscsapata lett az LMSK Cobra Sport gárdája, az előző évben lényegében kiestek, aztán a létszámfeltöltésnek köszönhetően mégis a második vonalban folytathatták. Az eddig lejátszott fordulók alatt bizonyítottak, és vasárnap is ők a meccs favoritjai az Előszállás ellen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS