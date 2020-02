A fiúk megtették a magukét

Összesen öt koronázóvárosi kosaras lépett pályára a Szent István Kupán: az A csapatban Kertész Dávid, míg a B-ben Lakatos Levente, Rajnai Richárd, Promise Udemezue, valamint Szalczgruber Ádám kapott lehetőséget.

Mindannyian megtették a magukét. Lakatos, Rajnai és Udemezue az Alba Fehérvár növendéke, Kertész és Szalczgruber pedig a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia sportolója. A B csapatot – tehát az U15-ös brigádot – két fehérvári szakvezető, Góbi Henrik és Antal Balázs dirigálta. Előbbi a kiemelt csoport vezetője a Gáz utcában, Antal az Alba U16-os vezetőedzője, valamint az U20-as gárda másodedzője Pethő Ákos mellett.

– A szövetségben én vagyok a 2005-ös fiúk kiválasztásáért felelős vezető, a kupán öt játékos szerepelt ebből a korosztályból, a korábbi válogatott-táborok során egymás mellett dolgozott az U15-ös és U16-os válogatott, van átjárás a gárdák között. A szövetség vezetői úgy döntöttek, a fehérvári rendezvényen két együttes indul, az A csapatot Berényi Sándor, a másik gárdát pedig én vezettem – mondja Góbi Henrik. – A színvonallal itt soha nem volt probléma, nagyon erős csapatokkal találkoztunk, remek lehetőséget jelentett azon játékosaink számára, akik korábban nem vívtak nemzetközi mérkőzést. Mindenki megmutathatta, érdemes arra, hogy tagja legyen a nyári, B divíziós Eb-re készülő keretnek.

Az Alba játékosai közül a nigériai Promise Udemezue töltött legtöbb időt a parketten, Lakatos és Rajnai kevesebb lehetőséghez jutott.

– Komoly torna volt, a mi játékunkon is látszott, hogy meccsről meccsre fejlődünk, sokat jelentett a drukkerek biztatása. Fontos volt, hogy tehetségeink érezték a nemzetközi összecsapások légkörét. Promise a mezőnyben gyors, atletikus, neki leginkább abban kell fejlődnie, hogy mindkét oldalon jól egy-egyezzen. Lakatos belső játékos, nagyszerűen gazdálkodott a kapott percekkel, bátran kosárlabdázott, Rajnai centerként szerepel, a folytatásban több önbizalommal kell pályára lépnie, bíznia kell magában, ha megvalósítja, képes lesz előrelépni. Izmokat kell gyűjtenie és bátrabbnak lennie. A DKKA játékosa, Szalczgruber Ádám sok lehetőséget kapott, jól dolgozott védekezésben, agresszívan támadta a labdás embert és külső dobásaival volt segítségére a csapatnak. Ezt vártuk tőle, úgy gondolom, benne lesz az A keretben, amely megkezdi a felkészülést az Európa-bajnokságra. Az A jelű együttesben lépett pályára Kertész Dávid, aki csapatkapitánya volt együttesének. Megbízhatóan játszott, hasonlóan a felkészülési mérkőzésekhez. Külső és belső dobásai, egy-egyezései jók, több feladat megoldására képes, az utolsó meccsen nem lépett pályára, sérülés miatt.

A B csapat másodedzője, Antal Balázs is hasznosnak ítélte a seregszemlét.

– A színvonal szuper volt, hasznos felkészülés mindkét válogatottunk számára. Nem tudom, a többi válogatott mennyit edzett együtt, a B csapatunk ebben a felállásban négyet, ehhez képest szerintem helytálltunk. Az utolsó mérkőzést sajnálom, megnyerhettük volna, kicsivel jobb dobószázalékkal. Egyénileg nem szeretném a játékosokat jellemezni, az egyértelmű, hogy van hova fejlődnünk, de a korábbi évekhez képest az olló kezd összezárni. Ahogy a Stella játéka is mutatta, ebben a korban nem kell túltaktikázni a meccseket, harcos szív kell, jó egy-egyezés, kiváló dobószázalék és megfelelő erőnlét. Elsősorban az állóképességre és gyorsaságra gondolok, nem az izomerőre. Látszott, hogy az olaszok szeretik és értik is a játékot. Az albás fi úk teljesítették, amit elvártunk, jelenlegi tudásuk legjavát nyújtották. Fontos, hogy folyamatosan fejlődni szeretnének, és most látták is a példát. Védekezésben ügyesek voltak mindannyian.