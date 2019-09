A finálé előtti utolsó főpróba következik

A hétfői, Szlovákia elleni rendkívül fontos Európa-bajnoki selejtező előtt Monte­neg­róban tesztel a magyar labdarúgó-válogatott.

Konzisztensnek aligha nevez­hető a magyar labdarúgás. Csak a közelmúltat figyelembe véve 2016-ban két fantasztikus mérkőzésen kiharcolták a részvételt az Eb-re, ahonnan tisztes helytállást követően a nyolcaddöntőben búcsúzott a nemzeti együttes. Ezután jött egy történelmi mélypont, amely során egy naptári éven belül vereséget szenvedtek előbb Andorrától, majd Luxemburgtól, úgy, hogy a két ország népessége összesen 667.632 fő, azaz éppen nagyobb, mint Borsod-Abaúj-Zemplén megyéé. A sikertelenül megvívott világbajnoki selejtezőket követően a 2020-as, részben hazai rendezésű Európa-bajnokság lehet az, amivel kárpótolni lehet azokat a szurkolókat, akik még Feröerre is elkísérték a csapatot, és akik joggal vetették le a játékosokról a mezt. Ehhez azonban az kell, hogy a csütörtökön Montenegró ellen barátságos mérkőzést vívó, Kovácsik Ádámmal és Kovács Istvánnal készülő válogatott ismét elővegye 2016-os mentalitását, és szigorúan a kitűzött célt szem előtt tartva labdabiztos, pontos, és hatékony futballt játsszon. A harmadik, Mol Fehérvár FC-ből ismerős név, azaz Pátkai Máté egyelőre nem húz stoplist csütörtökön, ugyanis régóta meglévő kisebb sérülése miatt – Nagy Ádámmal egyetemben – elővigyázatosságból Telkiben ma­rad, ahol tudja folytatni rehabilitációját. Ami a két Monte­neg­róba utazó fehérvárit, illetve a keret többi tagját illeti, a legfontosabb cél a rendkívül kemény, és nem kevésbé szervezett hazaiakkal szemben a hasonló stílusú szlovákok elleni taktika tökéletesítése lesz, hiszen a játék minden elemében fel kell fejlődni a két együttes márciusi, 2-0-s szlovák sikerrel véget érő mérkőzéshez képest.

– Mindenki nagyon érzi a tüzet, de most még nem gondolunk a hétfői találkozóra, csak Montenegróra koncentrálunk. A szlovákok elleni kezdőcsapat még nem biztos, ám valószínűleg a Montenegró elleni kezdőben is többen lesznek, akik hétfőn is pályára lépnek majd. A szezon elején járunk, a hétfői találkozó előtt sokan kilenc-tíz nappal játszottak utoljára bajnokit, ezért szükségük lesz a csütörtöki játékpercekre – mondta Marco Rossi szövetségi kapitány.

A Montenegró elleni felkészülési mérkőzés 20.45-kor kezdődik.