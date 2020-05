A fiatalokra építenek Újvárosban

Javában zajlik Dunaújvárosban az Acélbikák hokicsapatának jövő évi keretének kialakítása.

A 2019/2020-as szezon a rájátszás első köréig tartott az újvárosiak számára, ott ugyanis az Újpest hatalmas meglepetésre 4-0-ra kisöpörte Fejér megyei riválisát. Bár ebből kifolyólag eredmény terén érezhettek csalódottságot a drukkerek, a keret és a menedzsment által kialakított körülmények ideálisak voltak – ezt ismételnék meg a folytatásban is.

– Sajnos az ismert körülmények miatt kissé elhúzódott a költségvetésünk tervezése – amely még most is kissé bizonytalan –, de már neki tudtunk vágni az előkészületeknek – nyilatkozta Azari Zsolt, a DAB elnöke. – Óvatosan indulunk, elsősorban a magyar játékosokra koncentrálva kezdjük a tárgyalásokat, illetve még azelőtt az ajánlatok megtételét. Szeretnénk minél inkább a saját nevelésű játékosokra támaszkodni, azonban egyelőre kevés az olyan hadra fogható hokisunk, akiket a felnőttcsapatba be tudnánk építeni. Ettől függetlenül a cél ugyanaz, mint tavaly, egy ütőképes csapatot szeretnénk versenyeztetni Dunaújvárosban. A fiatalok létszáma jelenleg tehát nem éri el az ideális szintet, idővel viszont ez változhat.

– Az utánpótlás fontos alaptétele, hogy évtizedekben kell gondolkozni, legalább 12 év kell, hogy egy hatévesen jégkorongba belevágó gyerek eljusson a felnőttcsapatig, ez pedig nagyon sok idő. Jelenleg van egy nagyon ígéretes korosztályunk, a 2005-2006-os, amelyet szeretnénk a leginkább egyben tartani, majd később, profiként, minél tovább itt tartani Dunaújvárosban. Ők a legidősebb korosztály, amely eléri a harminc főt, alattuk viszont ez már mindenhol megvan – a jövő tehát biztosított.

Az Erste Liga 2020/2021-es idényére a nevezési határidő lejárt, s két régi-új szereplővel bővült a bajnokság, a DVTK Jegesmedvékkel és a fuzionáló MAC-HKB Újbudával. A bajnokságra nevező tizenegy csapat listája: Corona Brasov, DEAC, Dunaújvárosi Acélbikák, DVTK Jegesmedvék, Fehérvári Titánok, FTC-Telekom, Gyergyói HK, MAC-HKB Újbuda, Schiller HC, SC Csíkszereda, Újpest.