A fiatalok is szépen szelték a tó vizét

Eredményes tornát zártak a VVSI növendékei a Gyermek, Kölyök Magyar Bajnokság, Kolonics György Emlékversenyen, ahonnan végül négy éremmel távoztak.

Nem kevesebb, mint 78 egyesület összesen 1520 versenyzőjével rendezték Sukorón az ifjak versenyét, ahol U12-től U14-es korosztályig bezárólag csaptak össze a jövő kajak-kenus reménységei. U14 K-2 1000 méteren született a Velencei-tavi Vízi Sportiskola (VVSI) egyetlen aranyérme, ez Gaál Liliána jóvoltából került a vitrinbe. Másodikként ért célba a Jeszkel Luca-Szalai Marcell-Marczisák Zénó trió K-1, NK-1, C-1 3X200 méteres váltó versenyében. Bronzérmet két egység szerzett, előbb Gaál Liliána K-1 1000 méteren gyűjtött újabb érmet, majd a Szabó Anna-Jeszkel Luca duó K-2 2000 méteren ért célba a harmadik helyen.

Ocskay Lora U14 K-1 1000 méteren ugyan a dobogóról kevéssel lemaradva a negyedik helyen ért célba, ez is elég volt ahhoz, hogy bekerüljön a serdülő válogatott keretébe. Rajta kívül Gaál Liliána K-1 1000 méteren érte el a kerettagságot jelentő szintet, míg K-2 1000 méteren szerzett első helyük a kettősüket is a válogatottig röpítette.

A serdülő, ifjúsági és U23-es bajnokság jelenleg is zajlik a VVSI frissen felújított sukorói versenypályáján.