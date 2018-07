A fiatalabb Dévay bizonyította, hogy számolni kell vele

Az Alba Triatlon elitversenyzője, Dévay Zsombor, az U23-as Eb-bronzérmes, Dévay Márk öccse az Észtországban megrendezésre kerülő sprint távú Európa-bajnokságon a legjobbak között végzett.

A juniorok mezőnyében induló Dévay Zsombor a kerékpározás során zárkózott fel az élbolyba, végül egy kiváló futással a 11. pozícióban fejezte be az észtországi triatlon-Európa-bajnokságot.

– Egy jó úszás után, erős sodrással a vízben, következett egy kemény, emelkedős bringa, de sikerült felérni az első bolyra, majd jött egy futás egy meredek emelkedővel fűszerezve – értékelt a versenyt követően Zsombor. – Összességében elégedett vagyok a versenyen elért 11. helyemmel, ezzel az eredménnyel kvalifikáltam magam az Ausztráliában rendezendő világbajnokságra is.

– A helyszínt ismertem, mert már tavaly is indultam itt egy Európa-kupán. Az úszást nehezítette az a tény, hogy egy folyóban van, valamint az is, hogy rajthoz állt a szlovák Richard Varga is, aki a világ legjobb triatlonos úszójaként van nyilvántartva, úgyhogy jó tempójú úszásra készültem. Nekem pedig az volt ezen a téren a célom, hogy Vargát a leedsi, nem túl fair úszása után most jobb taktikával próbáljam megelőzni, ami sikerült is, és a 750 métert követően 3 másodperces előnnyel az első helyen jöttem ki a vízből.

A hegyes és nagyon technikás bringapályán ketten voltunk hat kilométerig, majd egy luxemburgi srác is csatlakozott hozzánk, amikor az elég sok főt számláló boly felért ránk. Így egy komoly futóversenyre lehetett készülni, ahol a kerékpáros pálya emelkedőjét kétszer is meg kellett mászni. Nagyon kemény pálya és verseny volt, a futás során az első tízbe jutásért harcoltunk körülbelül öten-hatan. A cél nem sokkal egy lejtő után volt, amin brutális sebességgel hajráztunk, így sikerült a tizenegyedik helyet megszereznem. Teljes mértékben elégedett vagyok ezzel az eredménnyel egy felnőtt versenyen, mivel én még mindig U23-as vagyok – mondta a fehérvári sportoló.