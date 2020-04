A férfi röplabdázók várják a folytatást

Ahogy hazánkban lényegében minden sportágban kényszerszünetet hozott a koronavírus-járvány, nem történt ez másként a MÁV Előre-BERICAP férficsapatánál sem. Az utolsó bajnokin a csapatot először irányító Csizmadi András edző foglalta össze a legfontosabb jövőre vonatkozó feladatokat.

A koronavírus-járvány nemcsak a hétköznapi életre, hanem a sportéletre is óriási hatással van, ezért a nemzetközi és a hazai szövetségek is sorra eltörölték az eseményeiket, illetve felfüggesztették a különböző bajnokságokat. Ahogy az várható volt, a hazai szövetségeknek szintén drasztikus döntéseket kellett hozniuk azért, hogy játékosaikat és az értük szurkolókat is megóvják az egyre inkább terjedő vírustól. Nem tett kivételt a Magyar Röplabda Szövetség sem, valamennyi felnőtt és utánpótlás teremröplabda-bajnokságot 2020. május 15-ig felfüggesztette. Jelen helyzetben semmi mást nem tehetnek a sportolók, sportvezetők, szurkolók, mint hogy várnak türelemmel és készülnek a folytatásra, akár a 2019/20-as szezon befejezésére, vagy akár a következő megkezdésére.

Mostanság csoportos edzésekre nincs lehetőség. Mivel lehet ezt orvosolni?

– Otthon marad mindenki. Egy speciális, négy hónapos edzéstervet kaptak a játékosok, amit szezon közben nem lehet elvégezni, de most, hogy a bajnokságot félbeszakította a Magyar Röplabda Szövetség, lehetőségünk van meg­valósítani.

Milyen módon lehet kontrollálni, hogy mindenki elvégezte-e megfelelően a kiadott gyakorlatokat?

– A játékosok folyamatosan küldik az otthoni edzéseikről a videókat. Az alapozáson kiderül majd, ki hogy dolgozott. Bízom a csapatban, hogy a kiadott feladatokat lelkiismeretesen elvégzik.

Mennyit edzenek a játékosok otthoni körülmények között?

– Heti három alkalommal, plusz a feladónak speciális ujjerősítő gyakorlatokat kell elvégeznie.

Speciális helyzetben speciális tréningekről beszélünk?

– Lakásban végezhető feladatokról van szó, amelyek csak a ruganyosság növelését szolgálják. Ezek teljes mértékben fizikai jellegű sorozatok. Szerencsére egyelőre nem kell lelket önteni senkibe.

A bajnokság végleges lezárására, netán annak folytatására számít jobban?

– Nagyon meglepődnék, ha az MRSZ a bajnokság folytatása mellett döntene, lévén, hogy a csapatok a légiósaikat már hazaengedték. Mi is így tettünk. Brazil légiósunk, Renan Salton otthon van, a kubai Yanier Cordies Salazar Magyarországon él már jó ideje, neki ez nem jelentett ilyen téren nagy változást.

Pavel Dykun játékát viszont a szurkolóknak nem nagyon volt lehetőségük megismerni, mert megsérült, mit lehet róla tudni?

– Az ukrán játékos még karácsonykor hazament, és térdsérülést szenvedett. Nem számolunk vele a következő szezonban.