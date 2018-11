A felsőházért harcol a Volán

Két győzelemmel a háta mögött látogat az Innsbruck otthonába a Fehérvár AV19 együttese az osztrák élvonalbeli jégkorongliga tizenhatodik játéknapján.

Előbb az éllovas Bécs, majd a Klagenfurt csapatát múlták felül Kógerék, igaz, utóbbit már csak hosszabbításban

A pillanatnyi formát tekintve az Innsbruck ellen akár könnyed fehérvári diadal a papírforma, viszont amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy az Ördögök legutóbb 2016-ban hozták el a három pontot az osztrákok otthonából.

Hazai részről Andrew Clark akkor két gólt szerzett, rá most is nagyon oda kell figyelni, hiszen huszonnégy pontjával vezeti az EBEL összesített kanadai táblázatát. Hannu Järvenpää a KAC elleni meccs után bizakodóan tekintett előre a szombat esti összecsapásra:

– Szombaton és vasárnap is jó esélyekkel lépünk jégre idegenben – mondta a finn tréner.

Az Innsbruck elleni találkozó 17.30-kor kezdődik.