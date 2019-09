A felnőtt és a serdülő atléták is a legjobbak között

Nem csupán a versenyszervezésben jeleskedett az ARAK a felnőtt és serdülő csapatbajnokságon, eredményességben is az ország élmezőnyében zártak a fehérvári atléták.

A Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ sok rekortán­csatát megélt már. Korosztályos és felnőtt országos bajnokság mezőnyeit, a Gyulai Memorial világsztárjait is fogadta korábban a fehérvári atlétikai stadion, s a helyi rendezők nem rettennek meg az akkora kihívástól sem, mint az egyidőben lebonyolított, nagy indulólétszámot produkáló felnőtt és serdülő csapatbajnokság. A felnőttek döntő viadalát selejtezők előzték meg az idény során, ahol kialakult a legjobb 12 mezőnye. Az ARAK Up. Akadémia atlétái – az elmúlt évekhez hasonlóan – a Tatabányai Sport Club sportolóival alkottak közös, 36 fős csapatot. A Pannon Duó tavaly az ötödik helyen zárt, idén azonban fellépett a dobogóra. Az atlétika alapvetően nem csapatsportág, így az effajta bajnokság futamain is egyéniben viaskodnak a versenyzők, s eredményeikkel pontokat szállítanak a csapat konyhájára. A győzelemmel együtt járó 12 pontot zsebelte be Mátó Sára, aki 400 gáton és 800 méteren is első lett.

Siskó Zsófia rúdugrásban és a tatabányai Hoffer Krisztina hármasugrásban végzett az élen. Az ARAK dunaújvárosi atlétája, Endrész Klaudia 6,36 méteres egyéni csúccsal lett harmadik távolugrásban. Ezzel ő gyűjtötte a legtöbb bónuszpontot. Második helyen végzett Takács Boglárka 100 és 200 méteren, a 4×400 méteres női váltó Zsiga, Kószás (TSC), Enesei, Mátó összeállításban, valamint Kószás Kriszta 800 és 1500 méteres síkfutásban. A dobogó harmadik fokára állhatott még Pásztor Bence kalapácsvetésben, Csókás Nikolasz 400 gáton és Bogdány Tomasz (TSC) gyaloglásban. A Pannon Duó 321 ponttal bronzérmes lett a Budapesti Honvéd, valamint a GEAC-Ikarus közös gárdája mögött.

Az ARAK kiváló utánpótlás-nevelő műhelyének munkáját dicséri, hogy a serdülők címvédőként álltak rajthoz, s a lányok, valamint a fiúk is aranyérmet szereztek az összesítésben. Kettős győzelem született a lányok ötösugrásában Bodnár Lili és Ritter Lola révén, valamint 100 méteren a fiúknál, ahol Tatai Zalán és Blaumann Marcell értek célba az első két helyen. Itt negyedik Csoba Levente lett. A három fiú Trenka Ádámmal kiegészülve a legtöbb pontot hozta a 4×100 méteres váltóval is. A lányoknál a Mészáros, Mergl, Szabó, Bodnár alkotta staféta sem talált legyőzőre. A kalapácsvetést Zsigovics Panna nyerte. Blaumann Marcell 200-on másodikként zárt.