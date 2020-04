A fehérváriak vezetőedzője nem optimista a bajnoki folytatást illetően

A tabella 12. helyén várja a folytatást az Alba FKC női kézilabdacsapata. A kék-fehérek 9 pontot gyűjtöttek, utolsó meccsüket egy hónapja vívták Kisvárdán.

Akadnak sportágak, elsőként a hokisok, majd a kosarasok jelentették be a szezon végét, a kézisek még kivárnak. Miként látja a lehetőségeket?

– Mindent figyelembe véve azt gondolom, nincs nagy realitása, hogy folytatódjon a bajnokságunk. Az idő fogy, négy hete nem tudunk közösen edzeni, mindig kisebb az esélye, hogy továbbmenjen a 2019-20-as bajnokság. Számomra az is kérdés, hogy a következő szezont miként tudjuk elkezdeni – mondja Deli Rita, az FKC vezetőedzője.

Az utóbbi években a felkészülést mindig július közepén kezdik, aztán szeptember elején, vagy augusztus végén indul a bajnokság.

– Az olimpiát egy évvel elhalasztották, ami érinti a mi pontvadászatunkat is. Legutóbb augusztus utolsó napjaiban kezdtünk, ezúttal szeptember első hétvégéjén lenne az első mérkőzésünk. De a versenynaptár kapcsán senki nem tud semmit. Csapatsportágról beszélünk, sok játékost kell összekovácsolni, nem olyan egyszerű ez, hogy elkezdünk edzeni, aztán pár nappal később meccseket vívni. Nem tudni, miként zárul a mostani bajnokság, várjuk a szövetség döntését. Ha a jelenben minden tisztázódik, akkor lehet elkezdeni beszélni a jövőről. Mivel áprilist írunk, már folyamatban volt a nyári edzőmeccsek, az edzőtábor programjának kialakítása, tervezgettünk. Most minden lóg a levegőben.

Elsőként a hokisok döntöttek, nagyon gyorsan, aztán a kosarasok. A kézisek mire várhatnak?

– A nemzetközi szövetség határozatára. A kézilabda BL négyes döntőjét, a Final Fourt eltolták, a május eleji, budapesti, női döntőt szeptember elején, a férfiak, kölni fináléját szeptember végén rendezik, a tervek szerint. A kérdés az, augusztusban a szervezésre jut-e elég idő, vagy sem, illetve a március utolsó hétvégéjéről elhalasztott győri, női olimpiai selejtező mikor kerül lebonyolításra. Ezek fontos kérdések. Mindenki találgat. Sok a gazdasági kérdés is, jövőre mennyi pénzből gazdálkodhatnak az egyesületek. A német Bundesligát a nőknél lezárták, befejezettnek tekintették a bajnokságot, az osztrákok is így döntöttek. Nincs bajnok, nincs kieső és a feljutó, tehát mintha ez a bajnokság meg sem történt volna. A mi bajnokságunkban nyolc meccs van hátra, ez nem kevés, idő kellene, mire mindent pótolunk.

Tavaly a 7. helyen zártak, ezúttal a 12. helyen állnak. Nyilván nem elégedett. November közepén nyertek meccset utoljára, a Békéscsabát verték itthon.

– Nem lehetek elégedett a teljesítményünkkel. Nagyon sok dolog befolyásolja a szereplést, a kezdőcsapatból három olyan játékos esett ki, aki meghatározó lett volna. Az első számú irányító, Temes Bernadett anyai örömök miatt kihagyja a szezont, két fiatal játékos, a Győrből érkezett, a BL-győztes keretben is szereplő balkezes átlövő, Afentáler Sára és a beállós, Varga Emőke súlyos sérülést szenvedett, fiatal koruk ellenére rájuk fontos szerep hárult volna. Három fontos poszton vesztettünk el meghatározó szereplőket. Az ősszel 9 pontot szereztünk, ami szerintem nem rossz. Haladtunk előre, két, saját nevelésű irányítónk, Hudra Enikő és Piller Kármen is súlyos sérülést szenvedett, múlt az idő, mi pedig egyre fogyatkoztunk. Egyre kisebb lett a mozgástér, valamint több lehetőséget kaptak olyan fiatalok, akik előzőleg alig kerültek pályára. Bár vártam, nem kerültünk jobb formába a tavaszra. Persze, akadtak pozitívumok, Dubán és Töpfner feltétlenül élt a bizalommal. Rózsás a szorgalmával sok játékpercet kivívott magának, megtette a magáét Szarka is, kiegyensúlyozott volt védekezésben és támadásban. A többiek hullámzó teljesítményt nyújtottak, nem akadt igazi vezérünk. Sokat vártam Mendytől és Walfischtól, ám az igazi tétmeccseken, amelyek nagyon fontosnak számítottak, nem tudtak a menet élére állni. Azt hittem, tavaszra jobbak leszünk, akadtak balszerencsés meccseink, peches, egygólos vereséget szenvedtünk itthon a Dunaújváros és a Szombathely ellen. Ami pozitív, hogy a kupában ott vagyunk a nyolc között, váci kirándulás várna ránk.