A fehérváriak Körmenden szerepelnek

Szombaton 18 órakor a tavalyi bajnoki döntős Egis Körmend vendége lesz az Alba Fehérvár a kosárlabda NB I. soros fordulójában. Mindkét együttes az élmezőny tagja.

A hazaiak a 4., a fehérváriak a 6. helyen várják a hétvégi derbit, a gárdák nem titkoltan szeretnének feljebb kapaszkodni. A kék-fehérek és a piros-feketék is repülőrajtot vettek, az albások 100-80-ra porolták el a Szolnokot idegenben, a Körmend hazai pályán verte a ZTE-t 74-55-re. A második fordulóban sem akadt meg a gépezet, az Egis 84-80-ra győzött Sopronban, az Alba pedig 88-83-ra legyűrte a paksiakat. A folytatásban becsúsztak vereségek is, ebben a tekintetben a nyugatiak eggyel jobban állnak, 5-2-es mérleggel, a fehérvári 4 győzelem mellett 3 kudarcot számlálnak. Legutóbb Csorvásiék 107-72-re elporolták a jászberényieket, a vasiak viszont 75-74-re vesztettek Kecskeméten, a három héttel korábban az albásokat is két vállra fektető alföldiek otthonában.

A hét közben a nemzetközi kupában is elszenvedte első vereségét a Körmend, a dán Bakken Bears nyert 86-80-ra a határszélen. Három nyert meccs után bukott Matthias Zollner együttese, pedig akadtak extra teljesítmények, Turner 18, Durázi 17, Edwards 16, Taylor 14, Kastrati 10 pontot gyűjtött, ám a védekezés ezúttal nem volt kimagasló. Az Egis a szezonkezdés előtt teljes légiós kontingensét lecserélte, érkezett a kanadai Justin Edwards is, aki a 2017-es bajnoki és kupasikernél a fehérvári drukkerek talán legnagyobb kedvence volt, oroszlánrésze volt a diadalokban. Hozzájuk szerződött az egyéves, francia kitérő után hazatérő válogatott center, Keller Ákos is, ám nyitott szerződéssel, olyan záradékkal, ha komoly, külföldi ajánlata lesz, azonnal távozhat. Ez meg is jött, néhány meccs után a horvát élcsapatba, a KK Zadar gárdájához távozott. Keller a nyáron Csorvásit váltotta, aki két, fehérvári esztendő után töltött hosszú éveket Körmenden, majd a nyáron visszatért a koronázóvárosba.

A nyugatiaknál az amerikai irányító, az alacsony termetű Turner jól mozgatja a társaságot, sok gólpasszal jelentkezik, Edwards egyelőre átlagot hoz, a palánk alatt két, atletikus, robbanékony amerikai, Taylor és Varnado dolgozik, ráadásul utóbbi kintről is jól dob, miként a koszovói fregoliember, Erjon Kastrati.