A fehérváriak az Olajjal mérkőznek – A csapatkapitány bizakodó

Április 7-én, szerdán, 13 órakor kezdi szereplését az Alba Fehérvár férfi kosárcsapata a Magyar Kupa nyolcas fináléjában, a fővárosi Ludovika Arénában. Az esemény zártkapus, a koronázóvárosiak a Szolnoki Olajbányásszal indítanak, a negyeddöntőben.

„Ez nem esett jól” – közölte Zaid Hearst a kedd délutáni, kötelező tesztelést – valamint kissé félrevonulva – egy tüsszentést követően, akit társa, az irányító, John Gillon követett a Gáz utcai csarnok orvosi szobájában. A munkálatokat Kovács Ignác csapatorvos végezte, a doktornak Simon Balázs ügyvezető, valamint Honhalmi-Horváth Orsolya szakszerűen segédkezett, előbbi a tesztek előkészítésénél, utóbbi pedig a könyvelésben. Az amerikaiakat Markovic Luka csapatkapitány, majd a center, Csorvási Milán követte. Előzőleg, a szerdai találkozó időpontjában kimondottan jó hangulatú tréninget vezényelt Forray Gábor vezetőedző, aztán a teljes csapat és a stáb összes tagja átesett a kötelező tesztelésen.

A fehérvári kosarasok szerdán,13 órakor kezdik szereplésüket az MK-ban, két éve nem jutottak a nyolcas fináléba, tavaly ott lett volna a helyük, ám ahogy a bajnoki véghajrára, a kupadöntőre sem került sor a pandémia miatt. Ezúttal szerdai, pénteki és vasárnapi játéknapokkal megrendezik a finálét.

-Fortuna nem volt hozzánk kegyes, hiszen az alapszakasz győztesét sorsolták mellénk az első mérkőzésen. Ha a szezon eddigi összecsapásait nézzük, a Szolnok az esélyesebb, de ezúttal bármi lehet, ugyanis egy mérkőzésen dől el a továbbjutás – mondja Forray Gábor, a kék-fehérek vezetőedzője. – Bár a piros-feketéknek áll a zászló, feltett szándékunk, hogy borítjuk a papírformát, mi jövünk ki győztesen a párharcból. Nyerni szeretnénk, felkészültünk az alföldiekből. Sajnos kulcsemberünket, Lukács Norbertet nem tudjuk nevezni az egész tormára, válogatott bedobónknak egészségügyi problémája van, nem állhat rendelkezésre. Rá tehát nem számíthatunk, ami komoly veszteség, azonban a többiek egészségesek és harcra készek. A Szolnok megnyerte a bajnoki alapszakaszt, ráadásul az utóbbi időszakban igazoltak is, csatlakozott hozzájuk az amerikai Shane Gibson, aki kiváló tripladobó, legutóbb a horvát élcsapatban, a Cibona Zagrebben szerepelt.

Persze, rajta kívül is rendelkeznek vajkezű kosarasokkal, a három délszláv, a 4-es poszton is bevethető Subotic, 5-ösben szereplő Cakarun és a bedobó Badzim egyaránt kiváló, ponterős játékos. Ugyanez elmondható a tengerentúli irányítóról, Warnerről, valamint hozzájuk csatlakozott a már említett Gibson, 2-es poszton. A magyar mag is erős, a válogatottban is számításba vett Pongó Máté, Kovács Péter, Juhos Levente nagy csatákban edződött, miként az utóbbi meccseken a fehérvári orra alá sok borsot törő Zsíros Péter is. Nem vitás, az olajosok erős kerettel rendelkeznek.

– Megyünk, küzdünk, egy pillanatra sem adjuk majd fel – jegyzi meg a legutóbbi, Falco elleni, győztes bajnokin csereként remekül teljesítő, három triplát a gyűrűbe süllyesző Markovic Luka. – A Magyar Kupában roppant nehéz ágra kerültünk, a Szolnokkal kezdünk, nagyon erős csapat az első ellenfelünk. Nem is gondolunk a következő, pénteki játéknapra, az esetleges, Falcó elleni találkozóra, csak arra koncentrálunk, hogy a nyitó összecsapást megnyerjük. Egyértelműen ez a célunk, bár pontosan tudjuk, az Olaj egységes, kész együttes, nyugodtan mondhatom, szép kosárlabdát játszanak, jól forgatják a labdát. Kimondottan jó dobóik vannak, három játékosuk képes kintről is bármikor betalálni, valamint két extra, délszláv centerrel rendelkeznek. Nagy csatára számítok, remélem, a mi győzelmünkkel zárul, mindent megteszünk a siker érdekében – közli az Alba csapatkapitánya, Markovic Luka.

A center, Csorvási Milán a szezonban háromszor is küzdött egészségügyi problémákkal, azonban minden jel arra mutat, immár teljesen egészséges, ahogy a társaktól, magától is jó játékot vár a budapesti eseményen.

– Természetesen szeretnénk megnyerni az első meccset, a célunk a továbbjutás. Nagyon remélem, játékban előrelépünk, fontos lenne a jó kupaszereplés a bajnoki rájátszás előtt. Az utolsó két meccset megnyertük az alapszakaszban, győztünk Pécsett és itthon legyűrtük a bajnok szombathelyieket, remélem, tovább javul a teljesítményünk. Az elmúlt másfél hétben csiszoltuk a játékunkat, a terv az, hogy a javuló tendencia megmarad. A Szolnok remekül védekezik, jól dobnak, minden poszton erősek, nincs gyenge pontjuk. Nagyon oda kell figyelnünk, ha szeretnénk megnyerni az összecsapást. Bízom a csapatban.

A Magyar Kupa nyolcas fináléjának programja

Zsíros Tibor Férfi K&H Magyar Kupa, Ludovika Aréna.

Április 7. negyeddöntők: Alba Fehérvár-Szolnoki Olajbányász 13.00 (1. mérkőzés), Falco-Vulcano Energia KC Szombathely-PVSK-VEOLIA 15.30 (2.), DEAC-Naturtex-SZTE-Szedeák 18.00 (3.), Atomerőmű SE-Egis Körmend 20.30 (4.)

Április 9. elődöntők: 1. negyeddöntő győztese-2. negyeddöntő győztese 15.00, 3. negyeddöntő győztese-4. negyeddöntő győztese 17.45.

Április 11.: mérkőzés a 3. helyért 16.30, döntő 19.30.