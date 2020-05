A fehérvári visszavágón dől el, ki jut végül a Magyar Kupa fináléjába

Miután 1-1-es döntetlennel zárult a Mezőkövesd Zsóry FC és a MOL Fehérvár FC első összecsapása a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének első felvonásán, a visszavágón dől el, ki jut tovább. A találkozót kedden, 18 órakor rendezik a MOL Aréna Sóstóban, zárt kapuk mögött.

A magyar labdarúgás újra Európa élvonalába került. No, azért maradjunk szerények, az eredmények tekintetében nem foglaltuk el ismét réges-régen – még Puskásék idejében – kivívott helyünket a kontinens hadszínterén, de abban, hogy egyáltalán rúgjuk a labdát, Európában az elsők között vagyunk. A koronavírus-járvány Fehéroroszország labdarúgását meg sem torpantotta, folyamatosan játszották a meccseket, s már újraindult a bajnokság Németországban, Csehországban és Feröeren is. A Ferencváros Debrecen elleni, pótolt meccsen elért győzelmével múlt szombaton a kupameccsek mellett már bajnoki összecsapást is rendeztek hazánkban. S talán éppen ezért – a Fradi győzelme miatt – értékelődött fel még inkább a Vidi Magyar Kupa-szereplése, hiszen a zöld-fehérek nagyot léptek a bajnoki cím felé, így egyre inkább úgy tűnik, az üldöző fehérváriak a Magyar Kupa megvédésével gyűjthetnek trófeát idén. Márpedig ehhez döntőbe kell jutni!

73 csendes nap után vív újra tétmérkőzést a MOL Fehérvár FC stadionjában, bár nagy hangzavar a Mezőkövesd elleni visszavágón sem lesz.

– Összességében nem értünk el rossz eredményt a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén, de természetesen maradt bennünk egy kis hiány­érzet, hiszen szinte végig vezettünk a meccsen, ám a hajrában gólt kaptunk, ráadásul elkerülhető szituációból – tekintett vissza a szombati, 1-1-es döntetlennel zárult kövesdi csatára a fehérváriak francia középpályása, Lyes ­Houri. – Nem dőlt el semmi sem, rendkívül nehéz visszavágóra számítok, ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy el fogjuk érni a célunkat és bejutunk a kupadöntőbe.

Ehhez azonban kedden este száz százalékot kell nyújtanunk, mert ellenfelünk egy rendkívül masszív, jó együttes, biztos, hogy ők is mindent megtesznek a siker érdekében. Pedig Mezőkövesden sem alakultak rosszul a dolgok, egészen a 80. percig. Pátkai Máté szép fejes góllal szerezett vezetést a Vidinek.

– A mérkőzés elején uraltuk a játékot, de a szünet előtti időszakban magunkra húztuk a Mezőkövesdet, mezőnyfölényt alakítottak ki, igaz, hogy akkor talán ez helyzetekben nem mutatkozott meg, lehetőségeik inkább a második félidőben voltak. Ennek ellenére volt sanszunk arra, hogy akár kétgólos előnnyel forduljunk a visszavágóra, mert voltak helyzeteink. De el kell ismerni, hogy a Mezőkövesd megérdemelten egyenlített – jelentette ki Pátkai Máté. – A gól begyakorolt figura eredménye volt, hiszen Szalai Tamással sokat gyakoroljuk a pontrúgásokat, akár az oldalról érkező szabadrúgásokat, akár a szögleteket. Örülök, hogy ilyen szituációból tudtunk gólt szerezni. Nem lehet más a célunk, mint továbbjutni és kupadöntőt játszani! Biztos vagyok benne, hogy bitang nehéz lesz a visszavágó is. Nem szabad gólt kapnunk itthon, s akkor továbblépünk.

Kapott gól nélkül lenne a legsimább az elődöntő visszavágója, de ha be is talál a Mezőkövesd, eggyel legalább többet kell rúgnia a Vidinek. Ez nem újdonság, mégis, nehéz feladat lehet a bajnokságban is éremért harcoló matyóföldiek ellen.

– Kemény kilencven perc vár ránk megint – mondta a molfehervarfc.hu-nak Nikolics Nemanja, a Vidi csatára. – Jó eredményt hoztunk Mezőkövesdről, bár az volt a tervünk, hogy megnyerjük az odavágót is. Ugyan egy kis előnyt hazahoztunk az idegenben lőtt góllal, de nem azt, amit igazán akartunk. Minimum ugyanazzal az intenzitással kell pályára lépnünk itthon, mint amivel harcba szálltunk idegenben. Magabiztosan és nagyobb koncentrációval kell futballoznunk, mert kis dolgokon dőlhet el a továbbjutás sorsa. Elkerülhető gólt kaptunk. Bosszantó, mert sokat gyakoroltuk a hasonló helyzeteket. Bízom abban, hogy nyerünk itthon, mert döntőben akarunk futballozni. Vannak olyan mérkőzések, amikor sokat kell dolgozni csapatszinten, és ki kell venniük a részüket a védekezésből a csatároknak is. Én is, Kovács István is sokat dolgoztunk a csapatért, de sajnos nem kaptunk sok labdát, amiért szomorú vagyok.

Mindig úgy futok fel a pályára, hogy gólokat akarok szerezni, most is bíztam benne, hogy jön egy labda, amit be tudok lőni, de sajnos ez elmaradt. Máté gólja sokat jelentett, sokat futottunk, folyamatosan pressingeltük az ellenfelet, de ők is minket. Ezért számítok kemény összecsapásra, s remélem, többet fogunk dominálni, több helyzetünk lesz, s gólokat szerzünk.

Kuttor Attila biztosan hiá­nyozni fog a ma esti vissza­vágóról, legalábbis a pad mellett nem lehet a kövesdi vezetőedző, mert miután az első meccsen piros lapot kapott, két mérkőzésről eltiltották.