A Fehérvári Titánok küzdeni tudása igazán példaértékű volt

A jégkorong Erste Liga negyeddöntőjének hatodik mérkőzésén tudta csak kiharcolni a továbbjutást a címvédő FTC-Telekom csapata a Fehérvári Titánok ellenében. A házigazdák jobbára ­junior és ifjúsági korú játékosai nemcsak megizzasztották riválisukat, hanem közel álltak a meglepetéshez is.

Közel kétezren választották szerda esti programként a playoff hatodik felvonását, és ez két okból is örvendetes. Egyrészt nem vette el a szurkolók kedvét az, hogy a „nagy csapat”, az EBEL-ben vitézkedő Fehérvár AV 19 idejekorán lezárta a maga részéről a szezont, és nem jutott be a rájátszásba, másrészt pedig látha­tóan ki voltak éhezve a fiatalos, és egész évben tapasztalt hévre, melyet a Titánok produkáltak. A kék-fehér ifjak a tavalyi idényben simán kiestek az Újpesttel szemben a nyolc közül, igazán nem tudták megnehezíteni a dolgukat. Talán erre számíthattak a címvédő szakvezetői is, amikor a sorsolásnál kiválasztották őket.

A másik oldalon viszont Kiss Dávid, a Fehérvár vezetőedzője kifejezetten örült ennek, sőt úgy fogalmazott, hogy jobb lesz a zöld-fehérek ellen, mint mondjuk a megyei rivális Dunaújvárosi Acélbikákkal szemben. Csak halkan jegyezzük meg, hogy a Titánok a hat meccsen nyújtott teljesítményük alapján ellenük a négy között lennének, igaz a DAB igencsak harmatos formát mutatott az Újpest elleni csatákban. Már azzal kivágták a rezet a Titánok, hogy az első, fővárosban megrendezett meccsen elvették a Fradi pályaelőnyét, de mivel megrángatták az oroszlán bajszát, fel is tüzelték őket, hiszen az ezt követő két, Fehérváron lejátszott találkozót megnyerték a zöldek. Majd, amikor már-már nyeregben érezhették volna magukat, jött számukra az újabb sokk hétfőn, és újfent legyőzték őket hazai pályán a Kiss-tanítványok.

Azzal tisztában volt az FTC-Telekom vezetőedzője, Fodor Szabolcs, hogy nem fogja olcsón adni szerdán a bőrét a fehérvári gárda, és teljes mértékben igaza lett, ennek hangot is adott az ötödik, Pest­erzsébeten elveszített összecsapás után.

– Nem volt elég a negyvenperces küzdés, játékostól edzőig ki kell hoznunk magunkból a maximumot!

Már az első pillanatoktól kezdve jó iramú, és felfokozott hőfokú mérkőzést játszottak a csapatok, és a meccs igazi hírverése volt a hokinak. Megkockáztatjuk, hogy a Fradi 4-2-es győzelmével zárult derbin a bajnokság egyik legszínvonalasabb hatvan percét láthatták a szurkolók. Akikre ugyancsak nem lehet panasz, mert végig űzték, hajtották az övéiket. A végső dudaszó után pedig mindkét tábor győztesnek kijáró ünneplésben részesítette kedvenceit, jogosan, mert sokáig emlékezetes sorozatot produkáltak.

– Jobban bírta a végét a Ferencváros, tudtak élni azokkal az apró lehetőségekkel, amelyekben ők tapasztaltabbak. Nagyon büszke vagyok a srácokra, szép szezont hagytunk a hátunk mögött. Jó kis utazás volt, lehet, hogy még egy kicsit fáj, és keserű, de néhány nap elteltével rá fognak jönni a játékosok, hogy nagy dolgot vittek véghez. Megköszönném a csapat eddigi munkáját, nem tudjuk még, hogy milyen formában fogunk együtt maradni, mit hoz a jövő pár játékosnak, de az biztos, hogy az egész szezonban családias légkörben dolgoztunk – vélte Kiss Dávid vezetőedző, aki három nappal ezelőtt töltötte be 30. életévét, és ezzel a legfia­talabb a liga mesterei között.

– Egy gól nagyon hiányzott, mert benne voltunk a meccsben, és teljes mértékben felvettük a Fradi tempóját. Igazán még nem tudom eldönteni, hogy mi lehetett a probléma a végén, talán elfáradtunk, de nem hiszem. Ellenfelünknek jött ki a lépés, ám nem szabad csüggednünk. Fenomenális volt, minden meccsen így kellene játszanunk, akkor komolyan elolvadnék a jégen! Annyira jó érzés volt, ahogy támogattak bennünket a szurkolók, köszönöm nekik – mondta elérzékenyülve a fehérváriak csapatkapitánya, Madácsi Benedek, aki ebben az idényben 49 mérkőzésen erősítette csapatát.

– Tudtuk, hogy komoly párharc lesz, hiszen ellenfelünk az alapszakaszban az első helyen végzett. Voltak ugyan a szezonban hullámvölgyeink, ám ahogy beleálltunk a meccsbe, le a kalappal a csapat előtt, reménykedtünk abban, hogy minél tovább el tudjuk húzni a párharcot. Még talán az is benne volt, hogy továbbmegyünk. Hat meccset sikerült játszani, de rajtunk kívül arra senki nem gondolt, hogy ez összejöhet. Gyors csapat vagyunk, a Fradi is gyors, a tempóját felvettük, és ez meg is hozta a gyümölcsét – fogalmazott a playoffban végig kiemelkedő formát mutató Gyenes Dávid, a Titánok kapusa.