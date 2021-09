A fehérvári Szombathy Gergő bajnoki címet szerzett

A 17 esztendős küzdősportoló, Szombathy Gergő megnyerte az országos Kick-box-bajnokságot, valamint más gálákon is eredményesen szerepelt a közelmúltban.

A fehérvári Gábor Péter lassan húsz éve, 2002 óta foglalkozik küzdősportokkal. Hosszú ideig versenyzett, négy éve edzőként tevékenykedik, a Gábor Team MuayThai és K-1 Sportegyesületet 2020-ban alapította.

– Előzőleg szakosztályként működtünk. Ez a fajta küzdősport egy ütésből és rúgásból álló kontaktsport. Célja az ellenfél legyőzése a megadott szabályrendszer keretein belül. Általában Thai-box-, Kick-box- és K-1-szabályrendszerben versenyzünk. Az évek alatt kialakult egy kisebb csapat, közösség, melyben immár nem csak hobbisták, hanem versenyzők is szerepelnek. Ezért, elérkezettnek láttuk az időt, hogy saját egyesületet alapítsunk, ami 15-20 tagból áll. Versenyzési lehetőséget is szerettünk volna biztosítani azon fiatal, tehetséges sportolók részére, akik elhivatottan és alázattal folyamatosan részt vesznek az edzéseken. A tréner azt mondja, a küzdősportok ismerete rengeteg előnnyel jár, nem csak önvédelmi szempontból fontos, mint minden sport, az egészségünk megőrzésében is sokat segít.

– A legjobb eredményünk a 4Fight Kick-box országos bajnokságon elért győzelem, Kick-box Világkupa full kontaktban szintén győzelem, Kick-box Világkupán K-1-ben ezüstérem. A legismertebb és legaktívabb versenyzőnk egy fiatal tehetség, a 17 éves Szombathy Gergő, aki először 12 évesen találkozott a Shotokan karatéval. Edzője édesapám, Gábor József volt, aki azóta is segíti a felkészülését. Gergő mindössze egy évig foglalkozott a Shotokan karetéval, aztán én lettem az első számú edzője, a Thai-box- és a K-1-szabályrendszerben folytattuk a munkát. Ehhez, mint minden küzdősporthoz, a karate kiváló alapként szolgált, amit Gergő motiváltsága, akarata és kitartása egészít ki. A gyakorlások során volt időnk megismerni egymást, a klubnál mindenki tisztában van vele, mennyire elhivatott, nagyon örülünk annak, hogy ezt már mások is észrevették. Folyamatosan fejlődik, az eddigi kitartó munkája egyre több sikerélménnyel párosul. Gergő eddigi legjobb eredményei Kick-box országos bajnokságon szerzett aranyérem, valamint a 4Fight Kick-box országos versenyen, továbbá a hetedik alkalommal bonyolított Super Fight Series Hungary-n aratott győzelme. Ezek mellett több küzdősportgáláról is győzelemmel tért haza.

– Most gőzerővel készülünk a következő erőpróbára, a nyolcadszor megrendezésre kerülő Super Fight Series Hungary Thai-box és K-1 küzdősportgálára, a viadalon meghívottként vesz részt. A seregszemlére október 16-án kerül sor Székesfehérváron, az Alba Regia Sportcsarnokban. Minden jel arra mutat, Gergő a közeljövőben Európa- és világbajnokságokon is megmérettetheti magát. Természetesen addig még sok munka és felkészülés áll előttünk. Persze, az egyesületben rajta kívül is akadnak tehetségek, akik szintén eredményesen szerepelnek a versenyeken. Közülük is kiemelném Vinis Csabát, aki a Kick-box Világkupán full kontaktban nyert, Kick-box Világkupán K-1-ben ezüstérmes lett, a Kick-box magyar bajnokság low-kick versenyszámában győzött, továbbá háromszoros TEK-gálagyőztes K-1-szabályrendszerben.