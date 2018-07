A fehérvári öttusázók jól megérdemelt szabadságukat töltik

A hazai rendezésű Eb-n kiválóan szerepelt fehérvári öttusázók jól megérdemelt szabadságukat töltik.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A fehérvári Eb-n egy arany- és két bronzérmet szerző Kovács Sarolta, valamint az egyéniben ötödik, csapatban ezüst-, vegyes váltóban pedig bronzérmes Demeter Bence hétfőn, a mix váltóval zárta a kontinensviadalt. A Volán Fehérvár két olimpikonja egy hét pihenőt kapott a szakvezetőktől, jövő kedden állnak munkába. A pentatlonisták pénteken Novaljára utaznak, négy napot töltenek a horvátországi üdülőhelyen. Demetert és Kovácsot elkíséri a szintén a klub kötelékéhez tartozó Málits István és Harangozó Bence is, valamint korábbi öttusázók.

Hiányérzet van

– Tizenketten megyünk, köztük volt csapattársak, barátok. Ránk is fér a pihenés, jövő kedden kezdjük ismét a munkát, készülünk a szeptemberi mexikói vb-re. Horvátországba kora ősszel mindig ellátogatunk a megszokott brigáddal, eddig szeptember közepén utaztunk, ám mivel a világbajnokságra való felkészülés később zárul, ezért most júliusra hoztuk előre a párnapos nyaralást – mondja Demeter, aki összességében elégedett az Európa-bajnoki szerepléssel, bár kis hiányérzete azért van.

– Egyéniben nyerni szerettem volna, amire volt is esély, ám a vívás és a lovaglás nem sikerült elég jól, ezért kellett megelégednem az ötödik hellyel. Remélem, legközelebb érem kerül a nyakamba.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az Eb-t amúgy sikertörténetként kezelik az Alba Volán SC vezetői, akik 1990-ben rendezték az első világversenyt, az akkori junior vb-t, Katona Ferenc nyerte egyéniben. Tóth István, a klub elnöke közölte, azóta 24 nemzetközi viadalt szerveztek általános megelégedésre. Az ügyvezető, Sárvári László azt emelte ki az Európa-bajnokság kapcsán, hogy múlt hétvégén, az egyéni döntők során hatalmas volt az érdeklődés, és rengetegen kilátogattak a Bregyóba, valamint a lovaglás és a lézerlövészetes futás eseményeire.