A fehérvári kosarasok végül nem botlottak az újoncnál

A négy éve átadott, impozáns helyi sportcsarnokban, telt ház előtt lépett pályára az Alba kosárcsapata. Hosszabbításban nyertek a vendégek 102-99-re.

A korábbi években az újoncok jobbára a pofozógép szerepét töltötték be az élvonalban, ezzel a hagyománnyal szakított az OSE Lions, amely öt veresége mellett négyszer nyert az idényben. A tabella 10. helyén kezdték a meccset a 14 tagot számláló mezőnyben, a fehérváriak 5-4-es mérleggel a 6. pozícióban várták a labda feldobását. A meccs első kosarát Washington szerezte középtávolról, McDuffie gyorsan válaszolt, Hayes ziccere nyomán megint a hazaiak vezettek. A következő dobások kimaradtak mindkét oldalon. Aztán hirtelen elléptek a hazaiak 9-2-re, ugyanis ők mindent bedobtak, a vendégek semmit. Molnár Márton hozta közelebb a vendégeket, majd McDuffie büntetői is célba értek, Zsiros és Illés is triplát hintett, megint meglépett az OSE (14-6), Molnár köszönt be a fehérváriaktól. Abell pillanatai következtek, aztán a center, Bradley Hayes sem tétlenkedett, nem találta a ritmust a vendég, 21-9.

Markovic végre beköszönt távolról, McDuffie-t Lukács váltotta, Govens helyett pedig Guyton érkezett, centerben pedig Csorvási. A hazaiak őrizték a tízpontos differenciát, aztán a kék-fehérek Lukács révén közelítettek, az első negyed után 26-19 állt a táblán. Guyton hármasa a gyűrűbe hullt, Csorvási sem rontott, zárkózott az Alba, 28-24. A folytatásban is Csorvási volt aktív a fehérváriaknál, hazai kosarakra gyorsan válaszolt, 30-28-as állásnál az oroszlányi tréner, Sebastjan Krasovec időt kért. Egalizált a Fehérvár, de a vezetést nem tudta átvenni, ugyanis a fiúk elnagyolták a támadásokat, Rizvic viszont nem hibázott a túlsó palánknál. Őrizte szűk előnyét a Lions, Guyton megrázta magát, eredményes volt kintről és bentről, átvette a vezetést az Alba, a mérkőzésen először, időt is kért a házigazda, 39-40. Molnár bezsákolta Guyton passzát, aztán ezt tette Markovic is, valamint lényeges volt, hogy a lepattanót a vendégeknél landoltak. Az első félidő utolsó két momentumát Washington ziccere, majd hármasa jelentette, aminek nem örültek túlzottak a Fejér megyei hívek, húsz perc után 45-44 állt a táblán.

Abell duplája vezette fel a második félidőt, Govens triplával válaszolt, aztán ziccert is dobott, a fehérváriak kerültek egypontos előnybe. Megint nem tartott sokáig az öröm, aztán Ljubicic távolija nyugtatóan hatott, a túloldalon Zsíros távoli dobása leperdült a gyűrűről, 50-53. Elkapta a ritmust az Alba, Govens, Molnár és Cupkovic pontjaival megugrott, Krasovec időt kért, 50-59. Látványosan kosaraztak a látogatók, a hazaiak a büntetőket sem dobták be, később kintről kísérleteztek, szintén eredménytelenül. Nyílt az olló, a hazai mester megint magához rendelte játékosait, aztán Illés és Anda kosara után Ramirez is időt kért, 58-70-es állásnál. Cupkovic triplája a hálóban kötött ki, McDuffie is pontosan célzott, három negyed után 60-78 virított az eredményjelzőn. Mentek előre a hazaiak, kicsit közelítettek is, de tízen belül jönni nem tudtak, amiben szerepet játszott Govens hármasa. Aztán Abell jóvoltából sikerült, az ő pontjai tartották meccsben az OSE együttesét, később Mohácsi is megrázta magát, belelkesedett a hazai közönség, 81-84. Kimaradtak a fehérváriak dobásai, hatalmas harc folyt minden labdáért, Remy révén egalizált a vendéglátó, sőt, a remeklő amerikai újabb megmozdulásával meg is lépett, 88-84. Izgalmasan alakultak a záró pillanatok, a dudaszó előtt 0,9 másodperccel, kétpontos hazai előnynél három büntetőt dobhatott az Alba, Ljubicic a középsőt kihagyta, következett a hosszabbítás, 89-89. Felváltva estek a kosarak, a hazaiak jártak előrébb, aztán Govens hármasával fordult a kocka, majd az oroszlányiak domináltak. Csorvási kapta el a fonalat a palánk alatt, hatalmas csatában nyert a Fehérvár, 99-102.