A fehérvári kosarasok könnyedén verték a körmendieket

Végig vezetve verte a körmendieket az Alba Fehérvár kosárcsapata, a hazaiak remek játékkal nyertek 88-59-re.

Lóránt Péter kihagyta ziccerét, a körmendiek is elhibázták első akciójukat, aztán Keller Iván dobhatott két büntetőt, az egyiket értékesítette. Hammonds duplájával már a látogatók vezettek, aztán felváltva estek a kosarak, a vendégeknél Delas és Thames volt eredményes, a hazaiaknál Zeno, majd Allerik Freeman két duplájával már kétpontos előnyben voltak a vendéglátók, 9-7. Price révén egalizált a Körmend, a center, Heath ismét megmutatta, kintről is eredményes. Nagy volt a küzdelem mindkét palánknál, a vendégek egyenlítettek, a fehérváriak ismét szűk előnybe kerültek. A vasiaknál a korábban a koronázóvárosban is pattogtató Csorvási Milán lépett pályára centerben, hazai oldalon Zenót Filipovics váltotta a mezőnyben. Freeman egyéni akciót fejezett be sikerrel, hatalmas volt a csata a lepattanókért, a látogatók Bradford pontjaival fordítottak, 14-15. Freeman helyén Tóth Péter megmozdulásai, valamint Csorvási sikeres akciói zárták, 21-19. Filipovics kinti dobásai nem mentek be, igaz, a túloldalon sem remekelt a bedobók, négy és fél percen át nem esett találat. Aztán Lóránt beköszönt középtávolról. Zeno hármasa is célt ért (26-19), a vendégeknél Delas gyömöszölte a labdát a gyűrűbe, hat percen át tartó gólcsend után. Lóránt bedobta büntetőit, aztán tripláját nem, Delas és Zeno kétpontosa után a vendégek trénere, Matthias Zollner időt kért, 30-23. Bullock előbb lepattanót szerzett, majd kosarat dob ott a túloldalon, a körmendieknél Delas ügyeskedett, az első félidőt Lóránt ziccere zárta, 34-25.

Heath szünet után sem veszített lendületéből, azonnal duplával kezdett, Lóránt pontjai után újra centertársa, Heath következett, a látogatók szakvezetője, Zollner érthetően időt kért, hiszen úgy tűnt, csapata az öltözőben maradt, a fiúk elfelejtettek kijönni a folytatásra, 41-25. Heath kikapcsolása a későbbiekben sem sikerült, Zeno sem hibázott távolról, húszon túlra kúszott a különbség. Minden labdáért megharcoltak a hazaiak, a körmendiek öt perc elteltével szerezték első pontjaikat, Bradford révén, 46-27. Jesus Ramirez időt kért, ám ez nem az eredmény alakulásának, hanem játékosai pihentetésének szólt, a folytatásban nem tudtak közelebb araszolni a nyugatiak, békésen csordogáltak az események, a vendéglátók magabiztosan őrizték tetemes előnyüket. Zeno látványos triplákat dobott, minden szögből betalált, Filipovics labdákat halászott, Zollner időt kért, 53-31. Freeman hármasa is a hálóba hullt, Bradford, Price és Thames kozmetikázott az eredményen. Freeman betörés után szerzett pontokat, három negyed után 58-38 állt a táblán. Komoly fölényben voltak a vendéglátók, a határszéliek nem találták a ritmust, a legtöbb ponttal rendelkező játékosuk, Bradford bosszankodott, a fejét fogta, ugyanis büntetőből sem tudott betalálni. Price kétpontost, Németh hármast dobott (64-47), Zeno hűtötte a kedélyeseket higgadt megmozdulásaival. Hammonds középtávoli dobásai célba értek, tartósan húszon belül maradt az Egis, Zeno és Freeman pontjai után Zollner időt kért, 73-52. Heath újabb triplákat hintett, megállás nélkül, nem voltak azonos súlycsoportban az együttesek. A hazai drukkerek az utolsó két percben felállva tapsolták a csapatot, remek játékkal aratott magabiztos diadalt a Fehérvár, 88-59.

Alba Fehérvár–Egis Körmend 88-59 (21-19, 13-6, 24-13, 30-21) Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 1800 néző, vezette: Földházi T., Ádám J., Pozsonyi L. (Dr. Gincsai J. P.) Alba Fehérvár: Zeno 19/6, Freeman 17/6, Keller I. 4, Lóránt 11, Heath 24/18. Csere: Filipovics 9, Bullock 4, Tóth P. -, Takács M. -. Vezetőedző: Jesus Ramirez Egis Körmend: Thames 8/6, Price 10, Ferencz -, Hammonds 7/3, Delas 6. Csere: Bradford 14/3, Csorvási M. 8, Németh Á. 6/3, Takács K. -. Vezetőedző: Matthias Zollner

Vezető képünk archív felvétel!