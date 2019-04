A fehérvári kosarasok a második negyedtől domináltak

Roppant gyengén kezdett, aztán átvette az irányítást az Alba kosárcsapata. Filipovicsék végül magabiztosan nyertek, 97-89-re.

Utolsó meccsét játszotta a régi sportcsarnokban a Kaposvári KK, rövidesen átadják a modern, multifunkciós arénát a somogyi megyeszékhelyen. Pustahvar hármasa indította a derbit, Baki is dobott egy triplát, Hendlein pedig közelről eredményes. Pustahvar két büntetőjét a gyűrűbe juttatta, három perc elteltével 10-0 állt az eredményjelzőn. Keller Iván válaszolt középtávolról, újabb hazai pontok következtek, Hock és Baki is beköszönt kintről, Jesus Ramirez pedig időt kért, 16-2-es állásnál. Peterson duplájára Hendlein reflektált, Varga Máté hármasával jött közelebb a Fehérvár, később Filipovics is beköszönt kintről, ám a különbség jelentősen nem változott, mert a házigazdák mindig válaszoltak. Őrizték tízpontos előnyüket, Cabezas hármasával araszolt előre az Alba, aztán megint a hazaiak kezdeményeztek, első negyed 29-20-as eredménnyel ért véget. Filipovics hármasa után a center Peterson dobott ziccert, a későbbiekben is az amerikai vendégmunkás ügyeskedett, neki köszönhetően tartotta a lépést a vendég. Sőt, Filipovics kosara után egészen közel jött, a hazai mester, Fekete Ádám érthetően időt kért, 31-29. A folytatásban is a hazaiak dirigáltak, majd zsinórban három kosarat szerezve egalizáltak a látogatók, 39-39. Cabezas pontjaival már a fehérváriak voltak előnyben, Pustahvar gyorsan reagált, Peterson kosara után Hendlein és Hock köszönt be. Visszavette a vezetést a Kaposvár, Ramirez időt kért, félidőben 50-46-ra vezettek a somogyiak.

A nagyszünet után Hendlein duplájára Filipovics triplával válaszolt, Hendlein később büntetőit is hiba nélkül engedte el, Halász hármasával távolodtak a vendéglátók. Bogdán Benedek sem hibázta el büntetőit, Filipovics és Cabezas hármasával egyenlítettek az albások, 59-59. A parádézó Filipovics Márkó duplájával már a koronázóvárosiak vezettek, Cabezas pontjaival növelték előnyüket, Varga Máté kinti kosarával pedig tisztességes előnyt építettek, 64-72. Pustahvar hármasával közelített a KKK, a harmadik negyedet Takács Milán kétpontosa zárta, 67-74. Takács a későbbiekben is aktív volt, a hazaiaknál pusztán Hendlein és Pustahvar talált be, utóbbi közelről távolról is, a vendégeknél Lukács Norbert hintett triplát, tíz ponttal elléptek a látogatók, 69-79. Nem adták fel a házigazdák, Pustahvar továbbra is magabiztos volt, Hendlein is elkapta a ritmust, előbb közelről, aztán távolról köszönt be, közel jött Fekete Ádám együttese. Bogdán kinti kosarával pedig egyenlített is, a fehérvári tréner, Ramirez a vége előtt két perccel időt kért, 83-83. Peterson nem rontotta el ziccerét, Cabezas hármast dobott, Peterson pedig duplát, a meccset Keller Iván sikeres büntetői zárták. Rosszul kezdett, ám mivel három negyeden át jobban játszott, megérdemelten nyert az Alba, 89-97.

Kaposvár-Alba Fehérvár 89-97 (29-20, 21-26, 17-28, 22-23)

Középszakasz, alsóház, 6. forduló, Kaposvár, Városi Sportcsarnok, vezette:

Praksch P., Vida J., Nyilas I. (dr. Páli K.)

Kaposvári KK: Halász 7/3, Hock 15/6, Baki 14/12, Pustahvar 25/9, Hendlein 21. Csere: Harazin -, Kocsis -, Bogdán 7/3. Vezetőedző: Fekete Ádám

Alba Fehérvár: Cabezas 24/15, Tóth P. 7/3, Keller 4, Peterson 19, Peringer -. Csere: Filipovics 30/18, Takács 4, Lukács 3/3, Varga 6/6, Seyi -. Vezetőedző: Jesus Ramirez

Vezető képünk illusztráció!