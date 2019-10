A fehérvári kézilabdázók nagyarányú vereséget szenvedtek a déli parton

A kontinens egyik legerősebb együttese, a Siófok KC könnyedén, 40-15-re verte az albásokat a szombati játéknapon.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A tavalyi szezon bronzérmeséhez, a tavasszal a nemzetközi porondon is remeklő, az EHF Kupában magabiztosan győzedelmeskedő, bombaerős kerettel rendelkező siófokiakhoz látogatott az FKC. A hazaiak a 4. helyen, 4-1-2-es mérleggel várták a derbit, a fehérváriak a 8. helyen tanyáztak, 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel. Kobetic átlövésével indult a mérkőzés, Az idei őszön remeklő Attingré hozzáért ugyan a labdához, de hárítani nem tudott. Mendy gyorsan válaszolt, szintén átlövésből, a folytatásban Kobetic és a dán szélső, Böhme vezetésével meglépett a házigazda, eredményesen fejezték be támadásaikat, a fehérváriak azonban rendre hibáztak, amiben persze jutott szerep a rutinos, élvonalbeli hálóőrré Fehérváron érő, majd az FTC-hez távozó, Siófokra a nyáron érkező Szikora Melindának. Mendy ismét beköszönt átlövésből, maradt a korábbi koreográfia, Andrea Kobetic szintén betalált a szaggatottról. Mendy remek labdáját Sztankovics ziccerben a hazai kapusba bombázta, a túloldalon Hársfalvi nem hibázott. Jezic is betalált, 10 perc elteltével 8-2 állt a táblán, a fehérváriak szakvezetője, Deli Rita időt kért. A horvát klasszis, Kobetic a folytatásban is elemében volt, góljai mellett remek labdákkal szolgálta ki társait, öt gólt lőttek zsinórban, mindössze Mendy válaszolt büntetőből, a 17. percben, 15-3-as állásnál az Alba edzője ismét időt kért.

Rózsás érkezett irányítani, valamint Boldizsár nem csak védekezésben, támadásban is szerepet kapott, továbbá a széleken is frissített a tréner. A kapust is lehozta, így támadtak, de ez sem sült el jól, elhagyták a labdát, Kobetic a saját térfeléről emelt a kapuba, majd Zazai szélről leadott lövését lábbal hárította Szikora, aztán a túloldali hálóba hajította a labdát. Moutsogianni hozta közelebb a vendégeket, a hazaiak mestere, Tor Odvar Moen a félidő zárása előtt öt perccel, 21-5-ös állásnál kért időt. Zazai ismét nem tudta bevenni a hazai kaput, a drukkerek hosszasan skandálták remekül védő portásuk nevét. Mendy aztán betalált betörés után, a fehérvári háló elé pedig Györkös érkezett. Pena talpról elengedett lövései a hálóban kötöttek ki, félidőben 24-6 állt a táblán.

Fordulás után Austin és Such, a másik oldalon Walfisch köszönt be, majd ismét hazai találatok következtek. Rózsás szépített, aztán Walfisch lőtt látványos gólt, 29-9. A Böhmét váltó Such Nelli ügyeskedett a szélen, Rózsás sem tétlenkedett, majd Wald hétméteresét védte Györkös. Töfner belőtte a maga büntetőjét, majd akcióból is eredményes volt, 32-12. Mistina érkezett a fehérvári háló elé, Töpfner ismét belőtte hetesét, Such látványos akciók végén volt eredményes, a látogatók nem tudtak beleszólni a mérkőzés alakulásába. Sztankovics bevette Csapó Kincső kapuját, Austin válaszolt, Deli Rita pedig időt kért, 38-14-es állásnál. Nem sokkal később ezt tette a balatoniak edzője is, a végén Mistina és Csapó remekelt, mindketten komoly bravúrokkal jelentkeztek, a hazai drukkerek az utolsó két percben felállva tapsolták remekül játszó csapatukat. A déli partiak 40-15-re nyertek.

JEGYZŐKÖNYV

Siófok KC–Alba Fehérvár KC 40-15 (24-6)

Siófok, 1250 néző, vezette: Rontó, Szanyi

SKC: Szikora 1 – Böhme 4, Tomori 1, Niombla 3 (1), Jezic 5, Kobetic 7, Hársfalvi 5. Csere: Csapó Kincső (kapus), Pena 4, Janjusevic, Drabik 1, Aoustin 4, Wald, Such 5, Mazák-Németh. Vezetőedző: Tor Odvar Moen

Fehérvár KC: Attingré – Töpfner 3 (2), Walfisch 2, Rózsás 2, Boldizsár, Mendy 4, Pelczéder. Csere: Györkös, Mistina (kapusok), Sztankovics 1, Utasi, Moutsogianni 2, Gerháth K. 1, Dubán, Zazai. Vezetőedző: Deli Rita

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 3/2