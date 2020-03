A fehérvári hokisok csapatkapitányára még vár egy térdműtét

A következő szezonra készülő Hydro Fehérvár AV19 több játékosa is sérüléssel bajlódik, illetve bajlódott az elmúlt időszakban. Mindeközben gőzerővel folynak a tárgyalások a játékosok és a vezetőség között a folytatást illetően.

Bár a tavalyi szezonhoz képest kevesebb szóbeszéddel szolgált a sérülések helyzete a 2019/2020-as kiírás során, ezúttal sem kerülték el az első számú fehérvári jégkorongcsapatot a különböző egészségügyi problémák. Februárra úgy nézett ki a „kórkép”, hogy Michael Caruso lábsérülése miatt Kalle Kaijomaával kellett megerősíteni a védelmet, Kóger Dániel térdsérülést szenvedett, míg Szita Donátnak a válla bánt egy ütközést.

A csapatkapitány Kóger Dániel a február eleji, végül sikerrel megvívott nottinghami olimpiai selejtező tornán, rögtön az első mérkőzésen szenvedett térdsérülést.

– Angliából hazatérve a klub orvosi stábja megvizsgálta a játékost és arra döntésre jutottunk, hogy az ő érdekében nem kockáztatjuk a további sérülés veszélyét, és így a műtéti megoldást javasoltuk. A támadó felépülése minden bizonnyal a nyári felkészülés végére zárulhat le – nyilatkozta Sashalmi Tamás, a csapattal dolgozó egészségügyi szakember.

Szita Donát később, a szezon végéhez közeledve dőlt ki a sorból, és még az együttes szerdai évzáró szurkolói ankétján is felkötött karral állt oda a fényképet készíteni szándékozó rajongók mellé.

– Az Innsbruck elleni idegenbeli mérkőzésen egy ütközés következtében játékosunk vállsérülést szenvedett. A sérülésének súlyossága műtéti eljárást igényelt, melyet a múlt hét folyamán Székesfehérváron el is végeztek. A játékos operációja jól sikerült, felépülése a következő szezon kezdetére realizálódhat – tette hozzá a szakember.

Ami a csapat jövőjét illeti, természetesen az év ezen szakaszában még a tárgyalásoké a főszerep, ugyanakkor vannak olyanok is szép számmal, akik az elkövetkező idényben is a koronázóvárosi kék-fehéreket erősítik majd. Legfrissebb szerződéshosszabbító a 23 esztendős Kornakker Dániel volt, aki idén 12 mérkőzésen jutott szóhoz a kapuban, melyek során 92 százalékos hatékonysággal védte a ketrecet az ellenfelek lövéseitől. Szintén szerződés köti a klubhoz az együttes első számú hálóőrét, Michael Ouzast, akinek 42 mérkőzésen elért 90,8 százalékos hatékonysága nem nevezhető kiemelkedőnek, ám ez összefüggésben áll azzal a hullámzó tendenciával, amely a csapatvédekezést is jellemezte az egész idény során.

A hátsó alakzatból a rendkívül ponterős, egészen pontosan 32 egységet gyűjtő Tim Campbell egészen biztosan itt folytatja majd pályafutását, de ugyanígy tesz majd a válogatott alapemberének számító Stipsicz Bence, valamint a közönségkedvenc, bunyóktól sosem visszariadó – és az átlagosnál egy-két foggal kevesebbet számláló – Mike Caruso is. Ami a csatárokat illeti, mindenképpen pozitívum, hogy az elmúlt évek tendenciáihoz hasonlóan igyekeznek egyben tartani a magyar magot, aminek eredményeképpen az 52 pontot termelő Andrew Sarauer, Reisz Áron, Sárpátki Tamás, valamint a 20 esztendős, novemberben valósággal berobbanó – és a hónap legjobb fiatal játékosának megválasztott – Mihály Ákos is marad a csapat kötelékében.