A fehérvári Bordás Beatrix arannyal zárta az úszó ob-t

Március 23. és 27. között rendezték meg az úszó országos bajnokságot a Duna Arénában. Bordás Beatrix révén egy fehérvári aranyérem született 50 méter pillangón.

A Hullám 91 úszójának jól sikerült a megmérettetés. Fő számában, az 50 méter gyorson bejutott a döntőbe, de ott nem jött ki jól neki a lépés, hetedik lett, ugyanezen a távon pillangón azonban már nem talált legyőzőre, 26.1-es idejével először csapott a célba.

– Visszatekintve az 50 méter gyorsra, ott egy baki miatt nem sikerült jobb eredményt elérnem. Abban a számban 45 méterig kiegyenlített volt a helyzet, nem tudom pontosan mi történt, rövidzárlatom volt. A verseny előtt jobb eredményt vártam el magamtól így is, hogy nem vagyok 100%-os. Összességében pozitív volt a verseny, mert rosszabbra számított mindenki a körülmények miatt.

Ha már a körülmények. A fehérvári úszónő nem volt könnyű helyzetben az elmúlt hónapokban. Ősszel a koronavírus-fertőzés miatt lemaradt a decemberi ob-ról, majd sérüléssel is küszködött. Ha még ez nem lenne elég, a felkészülési körülmények sem a legideálisabbak. A versenyeket 50 méteres medencében rendezik, azonban Székesfehérváron jelenleg csak egy 33 méteres medence áll rendelkezésre a Csitáry G. Emil Uszodában. Ezen felül Beatrix a sportlói karrierje mellett civil munkahelye is van.

– Nehezen tudom a munkát és a sportot összeegyeztetni. A körülmények továbbra sem ideálisak, nincsen pályánk Fehérváron, a kinti medencét még mindig nem tudjuk használni. Bent nyolc pályán 5-6 klub osztozik, oda állok a pályákon, ahol éppen van hely, de ez tudjuk, hogy messzemenőkig nem optimális. Úszunk az árral, megpróbáljuk a legjobbat kihozni a helyzetből – mondta a 29 éves úszó, majd kitért a közelmúlt sérülésére is. – Az elmúlt időszakban sérülés is hátráltat, de hál’ Isten nagyon jó csapatot sikerült kialakítanunk magam mögé, van egy gyógytornászunk, egy kondiedzőnk, a párom pedig segít az úszóedzéseket lebonyolítani, úgyhogy most, ha másban nem is, de lelkileg a legkiegyensúlyozottabb vagyok. Idegsérülésem van a bal karomban, fogalmunk sincs, mi történt, három főorvos látott, valószínűleg túlterheléstől alakulhatott ki. A pihentetése lenne a legjobb gyógyszer rá, de nyilván a közelgő Európa-bajnokság miatt erre most nincs lehetőség. A felkészülésem úgy zajlik most, hogy edzek, aztán fáj, majd itthon kezeljük. Szerencsére edzésmunkát tudok csinálni, csak folyamatos kezelést igényel a sérülésem.

A pillangón elért első hely a sportoló 2017-es visszatérése óta az első aranyérme volt az 50 méteres medencében. Május végén Budapesten rendezik az Európa-bajnokságot, a minél sikeresebb szereplést szem előtt tartva azt sem zárják ki, hogy a nagyobb medencébe való gyakorlás miatt néhány alkalommal vidéki uszodákba is ellátogatnak. A cél megvan a kontinenstornára is.

– Tisztán látszik az úszásomon, hogy kisebb medencében tudok csak készülni, nem érzem, hogyan kell versenyiramban leúszni az ötven métert. Az Európa-bajnokságon ennél jobbat szeretnék majd úszni, ott egy országos csúcs kell majd valószínűleg a döntőbe jutáshoz. Ha el tudunk menni vidékre úszni, akkor ez szerintünk reális cél lehet, szeretnék Európa legjobb nyolc úszója közé bekerülni ebben a számban, nem elégednék meg csak a középdöntővel.