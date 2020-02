A Fehérvár FC nem adott esélyt a kiesőjelölt Kaposvárnak

A kötelező győzelem reményében fogadta a sereghajtó Kaposvári Rákóczi FC-t a 23. forduló előtt második helyen álló MOL Fehérvár FC NB I-es labdarúgó csapata.

„Már nem szabad hibázni!” – fogalmazott a MOL Fehérvár FC sportigazgatója, Kovács Zoltán, s ezzel a felvetéssel nem volt egyedül Székesfehérváron. A piros-kékek már hullajtottak annyi pontot, hogy a bajnoki aranyért folytatott versenyfutásban szinte testhossznyi előnyt engedett a Fradinak, vagyis a Vidi-diadalok mellett a listavezetőnek is buknia kell.

A fehérváriak nem adják fel a harcot, s ez a mentalitás tükröződött a sereghajtó Kaposvári Rákóczi FC elleni összecsapás legelején is. Igaz, a 25. másodpercben Balázs Zsolt volt a kelleténél harciasabb, villant a sárga. Egy perccel később pedig már a hazaiak brillíroztak. A 2. percben Nikolics, miután nem talált rést, a tizenhatoson belülre passzolt Kovácshoz, aki közelebb verekedte magát a kapuhoz, majd centerezett, Funsho Bamgboye pedig fél méterről a hálóba helyezett, 1-0. A gól után is beszorította ellenfelét a Vidi, a Kaposvár játékosai elvétve tudták 35 méternél távolabb vinni a labdát, s a 9. percben Paulo Vinícius az év gólját lőhette volna, ha pár centivel pontosabb: ollózva a felső lécre lőtt a belső védő. Letámadott a Vidi, s ez hatásos volt, mert többször zavarba hozták a kaposvári védelmet. Pátkai Máté azonban magabiztosan játszott, rövid időn belül kétszer is kapáslövésre vállalkozott, előbb Pogacsics védett, majd labdája célt tévesztett. Az újabb gólt mégis a vendégek szereztek, igaz, saját kapujukba találtak. Ivan Petrjak robogott fel a bal oldalon, középre adott volna, de a menteni igyekvő három kaposvári közül Nagy Tamás lábáról pattant a labda a rövid sarokba, 2-0. Nem lehetett panasz a Vidi felfogására, futószalagon szállították a helyzeteket a hazaiak, Petrjak 6 méterről lőtt a kapu fölé, Pátkai mesteri indítása után Nikolics a kapust találta el, Stopira pedig a jobb kapufa mellé fejelt. A 44. percben újabb fejezet kezdődött a Vidi történetében: Nikolics Nemanja újra betalált a fehérváriak mezében. Houri futtatta remek labdával Petrjakot, a tizenhatoson belülre lépve nagyon önzetlenül passzolt a jobbján érkező Nikolicshoz, aki kisodródva helyezett a kapuba, 3-0.

A szünet utáni percekben a Kaposvár vackolt be a fehérvári kapu elé, de helyzetig nem jutott. Nem úgy egy kontra végén a Vidi: Petrjak gurította le szépen a labdát Kovács István elé, akinek tekerését Pogacsics bravúrral ütötte ki. Nem egy szintet képviselt a két együttes, Petrjak az oldalhálóba lőtt, majd az ukrán szélső beadását Nikolics fejelte kapura, Pogacsics a gólvonalon fékezte le a lasztit. Az első vendéglehetőséget az 58. minutum hozta meg, a frissen beállt Pintér Ádám 17 méterről lőtt alig mellé. A 66. percben sakk-mattig játszott a Vidi egy kontrát, Nikolics a csereként beállt Armin Hodziccsal akart gólt rúgatni, de az utolsó pillanatban lövésébe belepiszkáltak a visszaérő védők. Stopira bal külsővel tornáztatta meg a Rákóczi portását, aki a vendégek legjobbja volt ezen az estén. A MOL Fehérvár FC a hajrára visszavett a lendületből, Nagy János így szabadrúgásból tesztelhette Kovácsik Ádámot.

A fehérváriak nagyon magabiztosan gyűjtötték be a három pontot.

Jegyzőkönyv

MOL Fehérvár FC–Kaposvári Rákóczi FC 3-0 (3-0)

MOL Aréna Sóstó, 2311 néző. V.: Farkas Ádám (Kóbor, Szalai)

MOL Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola, Muszliu, Vinícius (Juhász, a szünetben), Stopira – Houri, Pátkai – Bamgboye (Nego, 73.), Kovács I. (Hodzic, 61.), Petrjak – Nikolics. Vezetőedző: Joan Carrillo

Kaposvár: Pogacsics – Vachtler, Tarasovs (Ur, 68.), Nagy T., Fodor M. – Nagy J., Szakály A. – Balázs Zs. (Pintér Á., 57.), Nagy R., Csiki (Borbély, a szünetben) – Ádám M. Vezetőedző: Disztl László.

Gól: Bamgboye (2.), Nagy T. (öngól- 22.), Nikolics (44.) Sárga lap: Nikolics (45.) illetve Balázs Zs. (1.), Tarasovs (31.), Szakály A. (39.), Nagy R. (74.)

Vezető képünk illusztráció!