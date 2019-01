A Fehérvár Cycling erős közép-európai csapatot szeretne

Új kerékpáros-egyesület alakult a koronázóvárosban. A Szingó SE-ből formálódott a Fehérvár Cycling Team, mely kizárólag a versenysportra koncentrál a jövőben.

Az utóbbi években a Szingó SE országúti kerékpárosai szorgosan szállították az eredményeket, ugyanakkor az egyesület tömegeket mozgató rendezvényeket is szervezett, s tagjai között egyre többen hódoltak a hobbibringázásnak. A taglétszámot tekintve is nagy egyesületnek volt mondható. Januártól azonban a viadalokon induló, profi karriert fontolgató kerekesek immár a Fehérvár Cycling Team égisze alatt tekernek. Komoly célok felé. – 2014-ben elkezdtük az utánpótlás fejlesztését, neveltük a gyerekeket, s felmerült az ötlet, hogy kizárólag a versenyzők számára létrehozunk egy új egyesületet – mesélte Ambrus János, az új klub vezetője.

– Többségében lányok kerékpároztak nálunk, talán ezért is keresett meg minket a Magyar Kerékpáros Szövetség, hogy szeretnék, ha Székesfehérváron alakítanánk ki a magyar női kerékpársport egyik nagy bázisát. Erős lesz a női vonal, s a fiataloknak is versenyzési lehetőséget biztosítunk. Az új egyesület 10-12 főt versenyeztet majd, ekkora létszámot tudnak könnyedén utaztatni, mozgatni, versenyeztetni. Ifik és U23-as versenyzők adják az országúti kerékpáros klub magját. Az FCT színeiben pattan nyeregbe eztán Neubauer Eliza, aki U17-es magyar bajnok volt 2018-ban, vagy Hideg Nóra, aki kétszeres magyar bajnok kerekes, de Temela Eszter és Péteri Niké is kiváló eredményeket szállítottak már korábban. A lányokon kívül Endrődi Csaba és Raffai Zsombor viaskodnak majd a férfiak mezőnyében. Ugyanakkor elképzelhető, hogy szerződtet is kerékpárosokat a Fehérvár Cycling Team. – Már most megkerestek minket az ország több pontjáról, hogy szeretnének nálunk sportolni, de nem az az elsődleges, hogy igazoljunk, hanem azon versenyzőkre alapozunk, akiket mi nevelünk ki. De fogunk igazolni, hiszen a külföldi versenyeken erős csapattal kell indulnunk – mondta az elnök. Nem éppen pénztárcakímélő sportág a kerékpársport.

A szövetség is ígért némi támogatást az új klubnak, de elsődlegesen saját erőből próbálják megoldani az egyesület finanszírozását, ugyanakkor a város is segít. A téli időszakban még alapoznak a versenyzők, kondiznak, futnak, keveset kerékpároznak, inkább a szobakerékpáron tekernek. A szezon márciusban kezdődik, edzőtáborban is tréningeznek majd a kerekesek. – Szeretnénk az országos bajnokságokon jól szerepelni, ugyanakkor a külföldi versenyeken igyekszünk végre beilleszkedni a mezőnybe, vagyis hogy ne utolsókként érjenek be a versenyzőink a célba. A későbbiekben pedig olyan szintű csapatot szeretnénk működtetni, amely a közép-európai régióban megállja a helyét.