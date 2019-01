A Fehérvár AV19 játékosai úgy érzik, a kupagyőzelem új erőt ad nekik

Tizenegyedszer került a koronázóvárosba a jégkorong Magyar Kupa serlege, miután a Fehérvár AV19 6-3-ra legyőzte a döntőben a MAC Újbuda együttesét.

1978-ban, 1982-ben és 1988-ban Székesfehérvári Volán, 1994-ben, 98-ban és 2000-ben, 2005-ben és 2007-ben Alba Volán néven lett kupagyőztes a klub, 2013-ban és 16-ban már a Fehérvár AV19 játékosai emelhették magasba a trófeát. Éppúgy, mint 2019. január 22-én. Ez már a fehérvári hoki tizenegyedik Magyar Kupa-diadala volt.

Nem ünnepeltek hajnalig a Volán játékosai, a MAC ellen megnyert döntő után kiélvezték a győztesnek járó tisztelet és csodálat pillanatait a jégen, majd az öltözőben még egy órácskát maradtak. Ekkor még felelevenítették a kupafinálé legmegkapóbb mozzanatait.

– A meccs első 10 perce rosszul indult számunkra, ám ezt követően elkezdtük diktálni a tempót, de sajnos rosszkor kaptunk gólokat, és emiatt folyamatosan hátrányban kellett játszanunk és küzdenünk az egyenlítésért – tekintett vissza a térdsérülés miatt hiányzó Kóger Dánielt a csapatkapitányi poszton helyettesítő támadó. – Szerencsére ebben a szezonban már rengetegszer fordítottunk ilyen helyzetből. Úgy érzem, a tempót a harmadik sorunk adta meg, akik nagyon jól játszottak. A kulcs a türelem volt, és amikor vezetett az ellenfél, akkor is csináltuk a dolgunkat tovább. Jó volt győzni itt, hazai pályán, és amikor nyersz valamit, az mindig nagyon jó érzés. Ez remélhetőleg lökést ad nekünk a maradék négy meccsre a bajnokságban, és bekerülünk az automatikus rájátszásba. De ha nem, akkor is nagy esélyeink lesznek az alsóházi küzdelmek alatt, hiszen ennek a csapatnak van tartása, és a végsőkig küzd. Tudjuk, hogy ez a kupagyőzelem a szurkolóknak is nagyon kellett – vélekedett Hári János, nem feledve, hogy az EBEL alapszakaszában még négy nagyon fontos összecsapás előtt áll a FAV19.

Anze Kuralt a MAC ellen is parádésan játszott, levarázsolta a sapkákat a közönség fejéről, mesterhármassal zárt.

– Nagyon pörgős mérkőzés volt a kupadöntő. Mindkét alakulat sokat korcsolyázott, és rengeteg lehetőség adódott mindkét csapat előtt. Egyre magabiztosabbak vagyunk, és kevesebb hibát vétettünk, mint az ellenfél, talán ez lehetett a kulcs a győzelemhez – értékelt a szlovén csatár. – Mindig nagyon különleges egy trófeát megnyerni, és bebizonyítani, hogy Magyarország legjobb csapata vagyunk. Még versenyben vagyunk a rájátszásért az EBEL-ben is, és minden győzelem óriási plusz energiát ad nekünk. Ezúttal is szeretném megköszönni a szurkolóknak, hogy mellettünk voltak, nemcsak a döntő alatt, de az egész szezonban segítenek.

Sárpátki Tamás is kiemelkedett a mezőnyből. Rengeteget dolgozott, s be is talált Rajna ketrecébe.

– Nagyon jó mérkőzést játszottunk, izgalmas volt és igazi döntő-érzése volt az embernek a találkozó alatt. Annak ellenére, hogy az első harmad nem úgy sikerült, ahogy azt elterveztük, a második játékrész közepétől átvettük az irányítást és ezzel együtt a vezetést is, amit a meccs végéig nem engedtünk ki a kezünkből. Most mi értékesíteni tudtuk a lehetőségeinket. így nagy hangsúly volt a helyzetkihasználáson – mondta Sárpátki. – Mindig nagyon jó érzés bármit is nyerni, még akár egy mérkőzést is, nemhogy egy kupát, és úgy érzem, hogy a csapat mindent megtett a győzelemért, tehát nagyon boldogok vagyunk. Minden győzelem, minden siker plusz lökést ad nekünk a következő meccsekre, és biztos vagyok benne, hogy ez az aranyérem jó hatással lesz a társaságra. Mindemellett szeretném kiemelni a szurkolóinkat, akik most is fantasztikusak voltak, és hatodik játékosként segítettek minket a 60 perc alatt.

No, és Mac Carruth. A kapus, aki szinte végigvédi az idényt, s fűtötte a visszavágás vágya, amiért a Szuperkupát elhappolta a MAC a Volán elől még szeptemberben. A fordítást hozó második harmad végén kikacsintott, majd dobott egy puszit az őt nem éppen éltető vendégszurkolók felé.

– Nagyon nehéz mérkőzést játszani úgy, hogy mindenki elvárja tőled a győzelmet, de úgy gondolom, hogy a csapatunk keményen jött ki, és vissza akart vágni a MAC-nak. Nem érzem úgy, hogy ennek a mérkőzésnek nagy jelentősége lesz a továbbiakban, viszont örülök, hogy senki nem sérült meg, és teljes erőbedobással tudunk küzdeni a rájátszásért. Nagyszerű győzelem volt ez a szurkolóink előtt, és örültem, hogy együtt ünnepelhettük velük a kupagyőzelmet – zárta gondolatait MacMillan Carruth a döntő után.