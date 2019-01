A Fehérvár AV19 nyerte idén a jégkorong Magyar Kupát

Rég volt már, mikor a Fehérvár AV19 jégkorong csapata a Magyar Kupa döntőjében küzdhetett.

A fehérváriak utoljára 2016-ban emelhették magasba a kupát, a MAC Újbuda ellen a klub történetének 11. trófeájáért szállt harcba a Volán.

Volt valami magyaros báj abban, ahogy 38 perccel a rangos összecsapás előtt egy szövetségi alkalmazott ideges telefont intéz az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok egyik félreeső sarkában, miközben jobb kezében a Magyar Kupa serlegét lóbálja, láthatóan nehezen találva megfelelő nyugvóhelyet a kupának. Ugyanakkor bizsergető volt, hogy újra magyar csapat ellen vív tétmérkőzést az EBEL-ben már több mint tíz éve edződő Fehérvár, s fel lehetett mérni, mennyire jár közel a szlovák Tipsport Liga újonca, a MAC Újbuda. Nyugtatólag hatott, hogy a bemelegítés alatt nem találták el nagyon a kaput a fővárosiak, az már kevésbé, hogy Rajna Miklós, a Fehérvárról elszármazott kapus az összes ketrec felé tartó pakkot blokkolta.

Rémálomba illő volt a nyitány. Hét másodperc után kiállították a bírók Szabó Dánielt, majd beismerték tévedésüket és visszahívták… A közjáték a MAC-nak kedvezett, s az 54. másodpercben Klempa passza után Densereau a bal oldali bedobókörből lőtte fel a pakkot a bal felsőbe, 0-1. A MAC maradt lendületben néhány percig, de aztán az 5. minutumban egy akción belül Kuralt, Harty és Erdély sem talált be Rajna kapujába, pedig 2 méteren belül próbálkoztak. A mezőnyjáték után Sárpátki lövésénél Rajna tolta a kapuvasra a korongot, az ellenakcióban pedig Brown ziccerét védte Carruth a túloldalon. Sárpátki nagyon élt, szép cselek után lőtt a jobb alsó felé, Rajna mamuttal hárított.Erdély közeli próbálkozását is hatástalanította a fővárosi kapus. Hajtott a Volán, de Rajna remekelt, Kuralt bal felső felé tartó pakkját is könnyedén kapta le a lepkéssel. Nagyon érett a gól, amit a 17. percben Stipsicz Bence szállított, egy buli után a jobb oldalról lőtt a rövid sarokra, 1-1.

A középső periódusban sem húzta ki az első percet kapott gól nélkül a Fehérvár. Negrin a kék vonal közléből tüzelt, s az egy ütőn irányt változtató korong a bal felső sarokba vágódott, 1-2. Nem bánkódott sokáig a kék-fehér egylet, a 22. percben Szabó Dániel kékvonalas húzásába piszkált bele Anze Kuralt, 2-2. Azonban gyermeteg hibákat vétettek a hazaiak a saját kapu környékén. Egy ketrec mögött eladott korongot Densereau vitt be a ketrec elé, megnézte a sarkot, s felhelyezte Carruth válla mellé, 2-3. Loholt az eredmény után a Volán. A 26. percben Szabó D. játszotta magát tisztára, lövése azonban lecsorgott, de Erdély érkezett a jobb oldalról, s az üres kapuba terelte a pakkot, 3-3. A mérkőzés derekán aztán megfordította a meccset az egyre inkább domináló Fehérvár. Előbb a meccs első emberelőnyéből Anze Kuralt éles szögből duplázott, először vezetett a meccsen a hazai gárda. Aztán nem sokkal később a negyedik sor villant. Reisz Áron szerzett korongot a MAC harmadában, a kapu előtt önzetlenül tálalt Sárpátki elé: sakk-matt, 5-3! A harmad végén elszabadultak az indulatok, a dudaszó pillanatában a jégen lévők akaszkodtak össze, de nagyobb bunyót nem rittyentettek a kapu mögött, inkább lökdösődtek a felek.

A záró játékrészt érthetően a MAC kezdte aktívabban, ekkor a fővárosiak rohantak az eredmény után, nem sok sikerrel, emberelőnyben sem találtak be. Meland 2+2 perces büntetését is kivédekezte a Fehérvár, a budapestiek pedig egyre fáradtak. A Volán mégsem adta meg a kegyelemdöfést, mikor fórban játszhatott 7 perccel a vége előtt. A MAC kapusa nélkül rohamzott a végén, Anze Kuralt pedig mesterhármassal koronázta meg a Fehérvár AV19 diadalát.

1978, 1982, 1984, 1994, 1998, 2000, 2005, 2007, 2013 és 2016 után tizenegyedik alkalommal emelhette magasba a Magyar Kupát fehérvári játékos. A serleg végül a helyére, a legjobb magyar hokicsapathoz került.

Jegyzőkönyv

Fehérvár AV19–MAC-Újbuda 6-3 (1-1, 4-2, 1-0)

Ifj. Ocskay G. Jégcsarnok, 3456 néző. V.: Babic, Soós (Soltész, Kis-Király)

Fehérvár AV19: Carruth – Harty, Szabó D. (2), Kuralt 3(egyik ee, utolsó üres kapu), Hári, Erdély 1 – Wishart, Caruso, Koskiranta, Luttinen, Sofron – Tikkanen, Stipsicz 1, Phillips, Sárpátki 1, Reisz (1) – Szabó B., Meland, Kiss P., Szita (1). Vezetőedző: Hannu Järvenpää.

MAC: Bálizs – Pozsgai, Macaulay, Orban, Langkow, Bodo – Negrin 1, Dudas, Klempa (1), Brown, Densereau 2 – Garát, Burt, Odnoga, Nagy K., Terbócs – Vokla, Bugár, Szabad, Majoross, Szigeti. Vezetőedző: Majoross Gergely.

Kiállítások: 8 illetve 6 perc

Kapura lövések: 36-22