A Fehérvár a döntőbe jutásért fogadja a DVTK-t a magyar kupában

EBEL-csaták között presztízsrangadó. Miután a Fehérvár AV19 jégkorongcsapata alulmaradt a Vienna Capitals otthonában, a DVTK Jegesmedvékkel méri össze erejét a magyar kupa elődöntőjében.

Nem volt sima a Vienna Capitals újévi, 4-2-es győzelme. A Fehérvár AV19 kétgólos hátrányból állt talpra a listavezető bécsiek vendégeként, de az utolsó tíz perc a Viennáé volt, s bezsebelte mindhárom pontot az EBEL 34. fordulójában.

– Sokkal jobban játszottunk, mint két nappal korábban a Linz ellen. Még akkor is, amikor a Bécs egy szerencsés harmadik gólt szerzett, folyamatosan küzdöttünk, Sofron István még egy kapuvasat is lőtt nem sokkal a találkozó lefújása előtt – tekintett vissza a bécsi hadjáratra Hannu Järvenpää, a fehérváriak vezetőedzője. – A látottak sok reményt adnak nekem az elkövetkező időszakra. Mindazok után, hogy az első játékrészben kétgólos hátrányba kerültünk, visszatértünk a mérkőzésbe, egyenlítettünk, és esélyünk volt arra, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk. Ez nem történt meg, de hiszek abban, hogy a következő hetekben össze fog jönni. Szita Donát kiválóan játszott, nagyszerű, hogy gólt is szerzett. A kemény munka kifizetődik. Ha így játszunk a továbbiakban is, tudunk majd meccseket nyerni az előttünk lévő hónapokban.

A tréner tehát bizakodó, s a pozitív energiákra most nagy szükség lesz, hiszen bitang nehéz időszakot él a Volán. Az EBEL-párharcok – a keddi bécsi és a pénteki Znojmo, majd a vasárnapi Linz elleni – közé egy igen fontos presztízsmérkőzés ékelődik. Ma 18 óra 30 perckor megmérettetnek a legjobb magyar csapatok, hiszen a magyar kupa elődöntőjében a szlovák extraligában edződő DVTK Jegesmedvék alakulatát fogadja az EBEL-résztvevő Fehérvár AV19. A tét nem kicsi, egy mérkőzésen dől el, hogy mely egylet csatázhat majd az idei magyar kupáért.

– Meg akarjuk nyerni a kupát – mondta Glen Hanlon, a DVTK trénere. – Azt várom mindenkitől, hogy maximális erőbedobással harcoljon a jégen. Izgalmas élmény lesz összemérnünk az erőnket egy másik ligában játszó csapattal.

A másik elődöntős ágon a szintén Szlovákiában vitézkedő MAC-Újbuda és az Erste Ligát vezető Ferencváros-Telekom csapata csap össze a döntőbe jutásért.

