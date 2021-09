A Falco kosarasai meggyőző játékkal nyertek Fehérváron

Az utóbbi évek hazai egyeduralkodóját, a Falcót kosarasait fogadta az Alba a Gáz utcai csarnokban. A vendégek magabiztos játékkal 98-66-ra győztek.

Rangadóra készültek a koronázóvárosiak, az utóbbi másfél év hangulattalan, üres lelátós, zártkapus meccsei után visszatért a megszokott atmoszféra az Alba Regia Sportcsarnokba. Mindkét fél győzelemmel hangolt hét közben, a fehérváriak Pakson győztek a nyitó fordulóban, a Falco pedig a pécsieket verte magabiztosan. Az első bajnoki előtt térdsérülést szenvedő amerikai irányító, Jonathan Stark továbbra sem állt a szakmai stáb rendelkezésére, azonban az ugrótérd miatt heteket kihagyó Lukács Norbert ott volt a keretben, sőt, kezdett is. Vojvoda duplájával indult a kosaras rangadó, a folytatásban is maradt a fehérváriak szűk előnye, mindig elléptek kettővel, ám a vasiak azonnal válaszoltak, rögtön egalizáltak. Steele szorgalmasan zsákolt, a túloldalon Keller beköszönt bentről és kintről is, Golomán szintén, egy ponttal már a vendégek vezettek, 8-9. Váradi sem tétlenkedett, hirtelenjében ellépett a vendég (7-10), azonnal időt kért Dejan Mihevc, a házigazdák trénere. A frissen beállt Takács – Lukácsot váltotta – középtávolról szépített az eredményen, Golomán ismét eredményes volt, őrizte megnyugtató előnyét a Szombathely. Gyorsabbak voltak a nyugatiak, a hazai dobások nem sikerültek, Mulalic hirtelenjében kétszer tüzelt távolról, de dobásai nem értek célt, Vojvoda sem talált be kétszer. Perl büntetői nyomán tíz ponttal elléptek a látogatók (12-22), meg is jött a hangja a vendégek egy szektort megtöltő szurkolóinak. Tovább nőtt a differencia, Perlnél ugyan dadogott a labda, ám Barac hármasa célt ért, 16-29.

Vojvoda révén jött közelebb az Alba, Omenaka két büntetőjét ismét elrontotta, Balsay viszont mesteri triplát hintett a sarokból. Perl nem hibázta el büntetőit (24-38), Lukács pontjaival araszolt előre a vendéglátó, Balsay sikeres ziccerrel jelentkezett, 28-38-nál időt kértek a vasiak. A center, Steele trojkával jelentkezett, majd nagyszerűen szerelt a saját palánkjánál, a folytatásban Perl remekelt, 8-10 ponttal vezetett a Falco. Takács pontjaira Golomán zsákolással felet, majd üvöltött hatalmasat, félidőben 41-54 állt a táblán.

Nagyszünet után is a vendégek domináltak, hirtelen elléptek 19 ponttal, a játék minden elemében felülmúlták a házigazdákat. Aztán Pongó, de főleg Lukács jóvoltából araszoltak előre a kék-fehérek, 49-62-nél időt kért Milos Konakov. Mindkét edző gyakran frissített a padról, a játékban lényegi változás nem állt be, bár 20 pontra nem hízott a differencia, jelentősen közelíteni sem tudtak a fehérváriak. Nagy harc dúlt a labdákért a palánk alatt, a küzdelmekből rendre a sárga-feketék kerültek ki győztesen. Lukács begyűjtötte negyedik személyi hibáját, le is ült pihenni, Benke hármasával ismét nyílt az olló, Váradi is beköszönt, 21 pontra nőtt a különbség, a harmadik negyedet Mulalic duplája zárta, 56-75. Felváltva estek kosarak, később kicsit közelebb a házigazda, majd távolodtak a vendégek, Mihevc időt kért, a vége előtt hat perccel, 61-84. Újabb vasi pontok után a hazai tréner ismét magához rendelte játékosait, a záró pillanatokban is a pokoli erős kerettel rendelkező határszéliek voltak meggyőzőbbek, magabiztosan nyertek, 66-98.