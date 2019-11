A DVTK Jegesmedvék magabiztosan ejtették ki a fiatal Titánokat

A jégkorong Magyar Kupa második selejtezőkörének visszavágóján négygólos vereséget szenvedtek a remekül küzdő Fehérvári Titánok.

7-0-s miskolci győzelem után készülhettek a felek a második felvonásra, amely ha komoly izgalmakat nem is, szép megmozdulásokat bőséggel szolgáltatott. Lendületes rajtot vett a találkozó, az első percben a vendégek részéről Láda Balázs, majd Martin St. Pierre vette célba Gyenes Dávid kapuját. Az odavágóhoz hasonlóan ismét bátran jégkorongozó Titánok is eljutottak Adorján Attila kapujáig, előbb Péter Andor, majd Almási Márk lövéseit kellett hárítania az erdélyi hálóőrnek. Túloldali kollégája nyerte az első tíz perc védését-szépségversenyét, ugyanis két kipattanó után is tudott védeni Gyenes, gyorsan átérve a túloldalra. A 14. percben járt a találkozó, mikor már úgy tűnt, sikerült megszerezni a korongot saját kapujuk előtt a fehérváriaknak, amikor Galanisz Nikandrosz volt kellőképpen határozott, visszakaparintotta azt, tálalása után pedig Francis Beauvillier lőtte ki biztos kézzel a bal felsőt, 0-1. A kapott gól után sem szeppentek meg a Titánok, egy perccel később Péter centerezését és Colin Campbell lövését követően Adorján bravúrja kellett, hogy elmaradjon a gyors egyenlítés. Sikerült a hazaiaknak mezőnyfölényt kialakítani a játékrész végére, újabb gól azonban nem született.

Fehérvári tűzijátékkal indult a második etap, a bajnokságban 12 mérkőzésen 18 pontot gyűjtő Mitch Zion két lövését hárította Adorján, majd Imre Patrik lövése pattant kapu mellé. Öt percnyi játék után egy újabb korongszerzés után három miskolci támadóval állt szemben egy fehérvári védővel az ifjú Horváth Milán személyében, a vendég-figura végén pedig Vojtkó Mátyás lövését kellett védenie Gyenesnek. Érezhetően magasabb sebességre kapcsoltak a Jegesmedvék, ami egy újabb gólban mutatkozott meg: az első gólnál asszisztot jegyző Galanisz Nikandrosz kapott jó ütemű átadást, szépen elhúzta Gyenes mellett a pakkot, majd a kapuba emelt, 0-2.

Három perccel később, a 29. minutumban a duplázás is összejött Galanisznak: Láda Balázs lövése után értékesítette a kipattanót, 0-3. Kiszakadt a gólzsák, a 32. percben előbb Kiss Roland lövésébe Nagy Ákos ért bele gólt érően, majd Kiss Patrik mattolta Gyenest, 1-4. Jól mutatta az erőviszonyok változását, hogy míg az első húsz percben 15-9 volt a kapura lövési mutató, addig a középső harmadban 9-17-re változott ez a szám.

Sakk-mattig kijátszott helyzet után növelte előnyét a DVTK záró felvonás 3. percében, amikor a meginduló Miskolczi Márk passzolt önzetlenül Farkas Mártonhoz, akinek már csak az üres kapuba kellett lőnie, 1-5. Két perccel később fordult a kocka, Farkas átadása után Miskolczi indult meg, és lőtt Gyenes válla fölött a hálóba, 1-6. A három vendég találatot ezúttal is egy hazai követett, Vincze Gergő kékvonalas lövésébe Nagy Ákos ért bele szemfülesen, és egyúttal eredményesen, 2-6.

A Titánok tehát 2-13-as összesítéssel búcsúzni kényszerültek neves ellenfelükkel szemben a további kupaküzdelmektől, ám Kiss Dávid legénységének nincs sok ideje búslakodni: péntek este a Dunaújváros otthonában vívnak bajnoki mérkőzést.