A duplázó Futács Márkó szerint minden meccsen lendületesen kell kezdeniük

Igaz, az első forduló után még botorság a tabellát elemezni, de mindenesetre jól néz ki, hogy az OTP Bank Liga első helyén áll a Mol Fehérvár FC, mely együttest a másik megyei egylet, a Puskás Akadémia FC követ. Az viszont megkérdőjelezhetetlen tény, hogy a Vidi jól kezdte a bajnokságot.

Két nap leforgása alatt nagy változáson ment át a Mol Fehérvár FC. Az Európa-liga 2. selejtezőkörében méretes maflást kapott a Vidi, a svájci másodosztályban szereplő liechtensteini kupagyőztes, az FC Vaduz vetett véget idei nemzetközi körútjának. Rövidre sikerült, na, annak tudatában, hogy jóval messzebb is juthatott volna a fehérvári gárda, ha kicsit komolyabban veszi a párharcot… De ezen már kár keseregni, minden bizonnyal nem marad következmények nélkül a kiesés. Azonban a csütörtök esti találgatásokra cáfolva Marko Nikolics maradt a padon, azonban a szerb tréner a vasárnapi, Kaposvár elleni bajnoki rajtra alaposan átrajzolta a kezdő tizenegyet. Hét helyen változtatott a mester az El-meccshez képest, kezdett a korábban szinte csak a padot koptató Hangya Szilveszter, az új védő, Rus Adrián vagy Futács Márkó és Armin Hodzic. Utóbbi kettő duplázott is a 4-2-re megnyert összecsapáson.

– Gratulálok a csapatnak a győzelemhez – fogalmazott a lefújás után Marko Nikolics, a Fehérvár FC vezetőedzője. – A padlón voltunk pár napja, de akárcsak az életben, a sportban sem lehet a padlón maradni, hanem fel kell állni onnan. Tavaly és tavaly­előtt is mi álltunk a legtovább versenyben Európában, idén sajnos ez máshogy alakult, így a hazai küzdelmekre kell koncentrálnunk. A Kaposvár ellen jó mentalitással jó játékot mutattunk be, ezzel elégedett vagyok. Fontos volt, hogy három ponttal kezdjük a bajnokságot. A gólokon kívül még rengeteg nagy helyzet kimaradt, ebben fejlődnünk kell, mert lesznek olyan találkozók, amelyeken egy gól dönthet. Az kevésbé örömteli, hogy gyakorlatilag kétszer volt a tizenhatosunkon belül ellenfelünk és mindkétszer gólt kaptunk, ilyen könnyű gólokat nem engedhetünk meg magunknak senki ellen.

Szembeötlő volt a hozzáállásbeli differencia az Európa-liga- és a bajnoki mérkőzésen tapasztalt között, s hatalmas volt a sebességkülönbség is Vidi és Vidi között. A Kaposvár ellen haraptak Kovács Istvánék, többször átrobogtak a kaposváriakon.

– Boldog vagyok, hogy sikerült győzni a Kaposvár elleni mérkőzésen. Megmutattuk, hogy minden játékosunk készen áll arra, hogy bevessék – jelentette ki a bosnyák támadó, Armin Hodzic, akit nehezen tudtak tartani a somogyi védők, két gólja mellett többször is helyzetbe került. – Az ilyen eredményekkel lehet elérni, hogy folyamatosan jó hangulat legyen a stadionban. A szurkolók most is végig éreztették, hogy támogatnak minket. Jobban játszottunk, mint Vaduzban, és a következőkben a mostanihoz hasonlóan mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy bajnokok és kupagyőztesek legyünk az idény végén. Ami a góljaimat illeti, természetesen van bennem egy kis hiányérzet, hogy nem sikerült a mesterhármas, de összességében elégedettek lehetünk az eredménnyel.

A Marko Scsepovics helyett kifutó Futács Márkó már az elején, első labdaérintéséből betalált. Ő is duplázott, jó alapot adhat ez a folytatásra.

– Mindenki feszült volt, nem volt könnyű egy ilyen nemzetközi kupameccs után felkészülni a bajnokágra. De bíztam benne, hogy talpra állunk. Minden játékos az első perctől küzdött. Magunk és a szurkolók felé is próbáltunk törleszteni a Kaposvár elleni meccsel. Biztos vagyok benne, hogy ez a győzelem lendületet ad a bajnoki folytatásra. Eddig nem játszottam túl sokat a Vidiben, az első tétmérkőzésen szerepeltem kezdőként. Mindig készen állok a bevetésre, akármennyi időt is kapok a bizonyításra. Türelmes természet vagyok, de persze minél több időt szeretnék a pályán tölteni. Mindenképpen önbizalmat adhat a folytatásra ez a győzelem, s engem is csak épít, hogy kétszer is betaláltam. De hangsúlyozom: ez a győzelem a csapatmunka sikere volt. Lendületesen kezdtünk, s úgy tűnik, innentől az összes meccsbe így kell majd beleállnunk.