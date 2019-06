A dunaújvárosi tornász két aranyérmet szerzett a szlovéniai világkupán

A Dunaferr SE versenyzője a felemáskorlát után gerendán is aranyérmet nyert a hétvégén.

Hibátlanul zárt a dunaújvárosi Kovács Zsófia a tornászok koperi világkupa-versenyén, miután szombaton felemáskorláton, majd vasárnap gerendán is az első helyen végzett. A Dunaferr SE olimpiai reménysége mondhatni rajt-cél győzelmet aratott, mivel mindkét számban, amelyben elindult, a legjobbként jutott tovább a selejtezőből, majd a döntőkben is verhetetlennek bizonyult.

Kovács csütörtökön nagyon magabiztosan vette az első akadályt, és 14.000-s pontszámmal kvalifikálta magát a szombati fináléba, ahol sikerült megismételni eme teljesítményét és toronymagasan megnyerte a számot.

– Kiválóan éreztem magam a bőrömben, pedig a verseny előtt megint volt bennem egy kisebb drukk. Éreztem a hibákat a gyakorlatban, ennek ellenére ugyanolyan pontszámot kaptam, mint csütörtökön. Fantasztikus érzés volt ismét a dobogó tetején állnom! – nyilatkozta szombaton a kiváló tornász.

Vasárnap újabb megmérettetés várt az Európa-bajnoki ezüstérmesre, ezúttal gerendán készült állva hagyni a mezőnyt a Fejér megyei lány. A svájci Ilaria Kaeslin azonban ezt másképp gondolta, de a kettejük csatáját végül, ha kevéssel is (50 századdal), de a magyar nyerte.

– Úgy éreztem, hogy az utolsó gyakorlatom egy kicsit instabilabb volt, kevesebb pontot is kaptam, mint a selejtezőben. A svájci lány miatt izgulni kellett a végén, hogy bejöhet elém, ráadásul egy nagyon szép gyakorlatot is mutatott be, így azt gondoltam, hogy meg fog előzni. Talán joggal, de végül én lettem az első, aminek nagyon örülök. Már csak azért is, mert nehezen indult ez a felkészülés a világkupára a sérülés és egyéb dolgok miatt. Nagyon boldog vagyok, hogy két arany­éremmel tudok hazamenni, ez biztos hatalmas lendületet ad majd a továbbiakban – közölte Kovács Zsófia, akit idén izomfájdalmak, és különböző kézproblémák hátráltattak a gyakorlások során.