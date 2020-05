A Dunaújvárosi Kohász KA csapatában három évet töltött az átlövő

Nagy változáson esik át a Dunaújvárosi Kohász KA NB I-es női kézilabdacsapatának játékoskerete. Korábban kiderült, hogy Szekerczés Luca is távozik, mégpedig az MTK-hoz.

Alaposan kicserélődik a Dunaújvárosi Kohász KA női kézilabdacsapatának kerete. Szekerczés Luca szerződése is lejár a nyáron, s az átlövő nem is kívánta meghosszabbítani a megállapodást. A bonyhádi születésű, 26 esztendős játékos a félbeszakadt bajnokság 8. helyén zárt DKKA legeredményesebb kézilabdázója volt. 19 meccsen 106 gólt dobott. Az MTK internetes oldala számolt be arról, hogy Szekerczés kék-fehér mezt ölt a 2020/21-es idényben. Az MTK nem tétlenkedik az erősítések terén, Marincsák Nikolett Békéscsabáról, Pelczéder Orsolya pedig az Alba Fehérvár KC-tól szerződik Golovin Vlagyimir alakulatához.

– Nehéz döntés volt, szerencsére sok helyről kerestek. Az szólt az MTK mellett, hogy idén nagyon egységes csapat benyomását keltette, ami számomra nagyon fontos, a jó társaság meghatározó. A másik szempont pedig Vova (Golovin Vlagyimir – a szerk.) személye volt, akivel Siófokon már dolgoztam együtt – nyilatkozta a jobbátlövő az MTK honlapjának. Szekerczés Luca három évet töltött Dunaújvárosban, korábban a Ferencvárosban és Siófokon játszott.