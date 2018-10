A Dunaújvárosi Kohász KA 14 gólos előnyről kezdi az EHF-kupa-revanst

Annak ellenére, hogy nagyarányú dia­dalt aratott a Dunaújvárosi Kohász KA női kézilabdacsapata a Spono Eagles elleni EHF-kupa-párharc első összecsapásán, György László lányai korántsem fogadják elbizakodottan a svájciakat.

A svájci odavágón nem adtak sok esélyt a dunaújvárosi hölgyek a Spono sasfiókáinak, 16-11-es félidő után 35-21-re nyert a DKKA az EHF-kupa második selejtezőkörében. Ennek fényében a szombati, 16 órakor kezdődő visszavágó formalitásnak tűnik.

– Most is azt hangsúlyozom, a továbbjutás két mérkőzés után dől el. Annak ellenére, hogy nagy az előnyünk, nem bízzuk el magunkat – jelentette ki György László, a Kohász vezetőedzője. – Nem a gólkülönbségből indulunk ki, hanem a saját játékunkból. A mi támadásainkból, védekezésünkből. Azt a feszes, kemény védekezést várom el most is, amelyet az első találkozón sikerült megvalósítanunk, és abból tudtunk könnyű gólokat dobni, már felszabadultan kézilabdázhattunk. De figyelmeztetek mindenkit, ez a gyors, rengeteget futó, lelkes kis csapat, a Spono nem kaparja a kézilabdát, hanem játssza. A győzelem fontos. Úgy is készültünk, hogy a svájciak nem nagyon tudnak újat mutatni nekünk, de pontosabban, hatékonyabban kell majd játszanunk. Mindenki egészséges, nem változtatok sokat, de egy-két fiatalnak is adok majd lehetőséget. Tehát sportemberi viselkedéssel, nem lebecsülve az ellenfelet, komolyan vesszük a szombati találkozót. Koncentrálva, nagy sebességgel kézilabdázva, minél kevesebb hibával játszva kell kiszolgálni a közönségünket.

Szalai Babett, a dunaújvárosi lányok csapatkapitánya a 3. selejtezőkörbe jutás mellett pontosabb játékot vár.

– Most már ismerjük az ellenfelet, tudjuk, hogy rengeteget futnak, gyorsak és nagyon akarnak minden mérkőzésen, függetlenül attól, hogy az ellenfél mire képes a játékban. Én valószínűleg irányító poszton fogok játszani, amit egyre jobban megszokom – vélekedett Szalai Babett. – Okosan, tudatosan kell kézilabdáznunk, szó sincs arról, hogy az ellenfelet félvállról vesszük. Minden mérkőzésen küzdeni kell, és a legjobb formánkat megmutatni a közönségünknek.

