A dunaújvárosi Gurisatti Gréta első olimpiájára készül

Garda Krisztinával, Gurisatti Grétával, Szilágyi Dorottyával és a kapus Magyari Aldával a soraiban harcolta ki az olimpiai részvételt a magyar női vízilabda-válogatott Triesztben. Gurisattinak is nagy kő esett le a szívéről, de az igazi boldogságot Tokió okozhatja.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A határozott és elsöprő kezdés után az utolsó, görögök elleni meccsen megbicsaklott a csapat. De tudtuk jól, a lányok elsősorban egyetlen találkozóra, a tokiói szereplésről döntő elődöntőre készülnek. A legjobb négy közé a franciák „lesöprésével” jutott az együttes, majd az olaszokat legyőzve kijutott az olimpiára. Jutalomjátékként pedig a fináléban a hollandokat is legyőzte.

A DUE-MAARSK játékosa, Gurisatti Gréta, aki tavaly Európa-bajnoki bronzérmet szerzett a csapattal, első olimpiájára készülhet.

– Nagyon feszült egy hét van mögöttünk, sok szigorú Covid-szabályt kellett betartani, folyamatosan teszteltek minket. Az első két meccsünk nagyon könnyű volt, de tudtuk, hogy nem ezért mentünk ki. A görögök ellen nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de nem tört ki a pánik. Ellenük is nyerni akartunk, de nem tudtunk felpörögni, mert fejben talán már az elődöntőben jártunk. Jól jött ki, mert a vereség felhívta a figyelmünket arra, hogy sokkal több kell majd a legjobb négy között. Feszültséggel teli, amikor tudja az ember, hogy egy mérkőzésen múlik, hogy kijut-e az olimpiára vagy nem. Ráadásul a házigazda olaszokkal játszottunk. A bíráskodástól is tartottunk, megjegyzem, nagyon jól fújtak az összes mecscsen. Nem túl igazságos ez a rendszer, hogy csak egyetlen mérkőzésen múlik a dolog. Jobb lenne, ha a legesélyesebb négy csapat torna rendszerben játszana egymással. Bár megítélésem szerint így is a két legerősebb csapat szerzett kvótát.

A 24 éves dunaújvárosi pólós 11 gólt szerzett a tornán, a második legtöbb találatot szerezte a magyar válogatottból az ellenfeleket 28 góllal megszóró Keszthelyi Rita mögött. Az olaszok elleni elődöntő nagy csatát hozott. 13-10-re győztek a mieink a sorsdöntő találkozón.

– Szokás, hogy a mérkőzések előestéjén összeülünk és megbeszéljük, hogy ki mit vár el magától és a csapattól, a megfogalmazott célokat pedig fel is írjuk egy táblára. Az tűnt fel, hogy az olaszok elleni találkozó előtt mindenki iszonyatosan nagy betűkkel írt, mert nagyon akartuk a győzelmet. Volt, aki sírva is fakadt ezen a beszélgetésen. A sikerhez az is kellett, hogy kiadjuk magunkból a feszültséget.

Vajon Gurisatti Gréta mit írt fel a táblára?

– Bizalmas, de annyit elárulok, hogy az egyik az volt: „ne felejtsd el, honnan jöttél!”. Azt szerettem volna, hogy mindenki emlékezzen arra, mennyi munkát tett bele ebbe az egészbe, hogy min ment keresztül az elmúlt időszakban. Sokan megsérültek, többen, köztük én is, műtéten estek át. Azt kértem a lányoktól, hogy gondolják végig, mennyi mindent tettek az elmúlt öt évben azért, hogy jól sikerüljön az a nap, amelyen megharcolunk az olimpiai kvótáért. Örülök, hogy mindenki át tudta érezni a szavaimat. Úgy tudtunk beugrani az olaszok ellen a medencébe, ahogy kellett. A DUE-MAARSK világklasszisa kicsit ünnepelt, kicsit megkönnyebült, de még hosszú az út, amely remélhetőleg augusztus hetedikén Tokióban, a döntőben zárul.

– Az igazi eufória még várat magára. Az olimpiai részvételnél mi sokkal többet akarunk. Van fél évünk arra, hogy egyénileg és csapat szinten is még jobb formában legyünk. Szeretnénk megszerezni Magyarország első olimpiai érmét női vízilabdában! Az elődöntő után összegyűltünk a szállodában és beszélgettünk, kicsit ünnepeltünk. De ez csak egy részsiker, egy fontos mérföldkő volt a cél felé vezető úton. Nem fogunk hátradőlni. A hollandok elleni meccs után volt egy felszabadultabb esténk.

A végső sikerhez adott a csapat. De vajon mi ennek az együttesnek az igazi ereje?

– A csapat legnagyobb erőssége az egymásba vetett hitünk. A görögök elleni vereségünk után sokan gondolhatták azt, hogy mi lesz velünk így az elődöntőben. Viszont mi pontosan tudtuk, hogy nem pörögtünk fel, és ezért nem is törtünk össze. Egyébként nem is tudom, mikor álltunk meg öt szerzett gólnál, ennél még az amerikaiak ellen is több találatot szerzünk. De egy pillanatig sem volt kétely a csapatban – zárta értékelését Gurisatti Gréta.