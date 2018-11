A Dunaújvárosi Acélbikák szakították meg a Fradi hihetetlen sorozatát

A jégkorong Ers­te Liga soros játéknapján a listavezető Ferencváros a Dunaújvárosi Acélbikákat fogadta. Azari Zsolt gólja döntött a végén.

FTC–Dunaújvárosi Acélbikák 2-3 (1-2, 1-0, 0-1)

Vezette: Gangel, Varjú (Muzsik, Kis-Király).

FTC-Telekom: Arany – Rantanen, Karmeniemi, Tóth A., Nagy G. (1), Fitzgerald – Walls 1, Jászai (1), Tóth R., Perrier 1(1), Switzer (1) – Hegyi, Pavuk, Tóth R., Sarcia, Farkas L. – Tóth G., Roczanov, Rafaj, Boros, Hardi. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

DAB: Garbacz – Azari 1, Dubek, Hruby, Jabornik, Saluga – Franssila, Iossafov 1, Léránt (1), Turtiainen 1(1), Uski (1) – Huovinen, Hüffner, Mestyán, Nagy M., Török V. – Lencsés, Makovics, Németh P., Pinczés, Szabó D. Megbízott edző: Borbás Gergely.

Az újonnan kinevezett vezetőedző Corey Bricknell hiányában lépett jégre a DAB az idén rendes játékidőben még veretlen FTC otthonában. Viszont két visszatérője is volt a keretnek. Dubek és Uski ismét segíthette a csapatot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A nyolcadik percben a házi gólkirály Artem Iossafov törte meg a csendet, 0-1. Lendületben maradtak a vendégek és öt perccel később ismét zörrent a háló Arany mögött. Ezúttal Turtiainen talált be, 0-2. Az első harmadban lényegesen többet próbálkoztak a zöld-fehérek. Ennek meg is lett az eredménye. Harminc másodperccel a dudaszó előtt a hazai­ak gólgyárosa, Walls járt túl a jó formában védő Garbacz eszén, 1-2. A folytatásban tovább rohamozott a Fradi, és a harmincnegyedik percben egy hat az öt elleni játékban ki is egyenlítettek. Nagy Gergő passzából Marcus Perrier egalizált, 2-2. Az utolsó húsz percre így még minden kérdés nyitott maradt.

Mikor már félig-meddig fejben a hosszabbításra készültek a felek, érkezett az Acélbikák csapatkapitánya, Azari Zsolt és a találkozó vége előtt öt perccel eldöntötte a három pont sorsát, 2-3. Ezzel tehát véget ért a Ferencváros tizenkilenc meccses veretlenségi szériája.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS