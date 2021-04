A DUE az UVSE együtteséhez látogat el

Az E.ON női vízilabda OB I. 12. fordulójából elhalasztott mérkőzésen a DUE-Maarsk Graphics csapata az UVSE Hunguest Hotels vendégeként ugrik a medencébe. Bár még nem a bajnoki cím a tét, de Fejér megyeiek meg szeretnék nyerni a rangadót.

Igazi presztízsmérkőzést rendeznek szerda délután a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában, a női OB I. tabellája első helyét elfoglaló Dunaújváros a második helyen tanyázó UVSE vendége lesz.

A két csapat kiemelkedik a magyar mezőnyből, a dunaújvárosiak eddig veretlenek a bajnokságban, míg az UVSE mindössze egyetlenegy vereséget szenvedett csak el, éppen a Fejér megyeiek ellen. Azon a találkozón 28-4-es eredmény született, azonban az igazsághoz hozzátartozik, hogy az októberi derbin a koronavírus sújtotta fővárosiak szinte csak utánpótláskorú játékosokkal álltak fel. A két csapat szeptemberben is találkozott a magyar kupa fináléjában. Akkor ugyan 3-0-ra elhúztak az újpestiek, de a dunaújvárosi lányok fordítani tudtak, és 7-6-os győzelmükkel bezsebelték az aranyérmet.

Az már eldőlt, hogy az idei bajnoki kiírás döntőjét is ez a két csapat fogja játszani, a szerdai rangadó csak arra ad majd választ, hogy melyikük kezdi majd hazai környezetben a párharcot.

– Szerintem jó állapotban van a csapat, nyilvánvalóan nem lesz könnyű mérkőzés – nyilatkozta a dunaújvárosi együttes csapatkapitánya, Garda Krisztina. – Azt gondolom, hogy bár nem ezen találkozón múlik a bajnoki cím, de presztízse van. Az UVSE ellen mindig jó játszani és nyerni, és ha ez sikerülne szerdán, akkor az a döntő előtt nyomot hagyna bennük, hiszen a magyar kupában és a bajnokságban is nyertünk már ellenük ebben a szezonban.

Mind a két együttes bejutott az Euroliga négyes döntőjébe, ahol a DUE az orosz Dinamo Uralocskával találkozik, míg az UVSE a görög Olimpiakosszal mérkőzik meg. A kétnapos finálét április 30. és május 1. között rendezik meg Budapesten, ha az eredmények úgy alakulnak, még ott is találkozhatnak egymással. Szerencsére a koronavírus nem hátráltatja a dunaújvárosi pólósokat, azonban kétségtelenül a szerdaihoz hasonló rangadókat nézők előtt még nagyobb élmény lehetne játszani.

– Sajnálom ezt a helyzetet, amellett, hogy nincsenek szurkolók, nagyon sokan ­rossz állapotba kerülnek, vagy nem élik túl a vírust. Nagyon sokan szorítanak értünk, akár az utánpótlásra, akár a szurkolóinkra gondolva, nekik is üde színfolt lehetne ez a mérkőzés. Bízom benne, hogy minél többen tudják a televízióban vagy a közösségi médiában nézni a találkozókat, remélem, tudunk egy kis boldogságot adni nekik ebben a nehéz időszakban. Sűrű hetek elé néz a Dunaújváros, hiszen szűk egy hónapon belül több kemény összecsapás is vár a lányokra. Azt gondolom, hogy mi mindig a fontos mérkőzéseken tudunk jól játszani, most lesz is bőven – tekintett előre Garda. – Jól ismeri egymást a két csapat, hiszen a válogatottban is sokan együtt játszunk, az dönthet majd, hogy ki tudja ráerőltetni az akaratát és a játékstílusát a másikra.