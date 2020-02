A dornbirni Bulldogok visszavágtak a 9-1-es vereségért

Nem kisebb a tét az eheti nyugati portyán, mint az EBEL rájátszása. A Hydro Fehérvár AV19 jégkorong csapata a Dornbirn és az Innsbruck vendégeként dönthet sorsáról. Az első állomást elbukta.

A kvalifikációs szakasz soros fordulója előtt rendkívül sűrű volt a mezőny az alsóház még egyetlen kiadó, rájátszást érő helye környékén. A Hydro Fehérvár AV19, a Znojmo és az Innsbruck egy-egy pontra voltak egymástól, s legkedvezőbb helyzetből a fehérváriak várhatták a kedd estét. Nagy (volt) a tét, ha a Volán sikerrel tér haza ausztriai túrájáról, biztos playoff-tag, ha nem, akkor…

Fehérvári támadásokkal indult a Dornbirn elleni találkozó, Sarauer tesztelte a hazaiak hálóőrét, majd a Bulldogok s a mérkőzés irányítását, s elég hamar, a negyedik percben már vezettek is: Kevin Macierzynski indult meg a jobb szélen és lőtte ki a jobb felsőt, 1-0. Dominált a Dornbirn továbbra is, a hazaiak lenduletét csak Rapuzzi kiállítása törte meg. Antti Karhula legénysége tudta, nem hibázhat, s minden adódó lehetőséget ki kell használni, s a fórt gyorsan gólra váltotta a Carusot és Kóger Dánielt is nélkülöző Volán, Sarauer átadását Andrew Yogan vágta a hálóba, 1-1. Nem morfondírozott sokat a Dornbirn, hogy mit és hol rontott el akár az emberhátrányos védekezésben, akár a vasárnapi, fehérvári méretes zakó felöltésénl. Hamar válaszolt a DEC, Rapuzzi tette be a kapu elé a korongot Matthias Bau Hansennek, aki mattolta a fehérvári kapust, 2-1. A gól után kiegyenlítetté vált a játék, majd a harmad derekán Erdély és Sarauer iramodhattak meg kettő az egy ellen, de Rinne hárított. A harmad második felében rákapcsolt a Dornbirn, beszorította a fehérváriakat, de állta a sarat a kék-fehér gárda még emberhátrányban is.

Az áthúzódó kiállítás alatt is jól működött a hátsó alakzat, így nem tudta tovább növelni előnyét a Dornbirn, majd már öt az öt ellen előbb Stipsicz lövését kellett hárítania Rinnének, majd egy szépen kijátszott akció végén már az egyenlítő találat is megszületett, a szezon közben érkezett finn, Kalle Kaijomaa helyezett középről a kapuba, megszerezve ezzel első gólját az EBEL-ben, 2-2. Sikerült kivédekezni egy hátrányt, majd a játékrász második felében a Fehérvár AV19 irányított. Szabó Bence két lövése akadt el, majd Girard piszkált bele egy löketbe. De a kihagyott helyzetekre góllal replikázott a DEC: Häußle indult meg, a szólót még hárította Ouzas, de a kipattanóra érkező Kevin Macierzynski már ismét vezetést szerzett a Bulldogoknak, 3-2. A magyar csapat maradt lendületben, Szita ziccerét azonban megfogta a sérüléséből visszatérő Rinne.

Egyik kaputól a másikig cikáztak a felek a záró periódus elején, majd Erdély cselezte be magát a ketrec elé, de nem tudta átgyötörni a pakkot Rinnén. Aztán a Dornbirn kapusának bravúrja mentette meg a hazaiakat Yogan helyzeténél is, aztán a másik oldalon Bau Hansen lövésénel Ouzas mentett nagyot. A harmad közepéig futószalagon szállította a helyzeteket a Fehérvár AV19, a hazaiak csak kisebb lehetőségekig jutottak, a veszélyes kontrák azonban nem eredményeztek gólt. Vainonen szabálytalankodott Kuralttal szemben a palánknál az 53. percben, nagy lehetőséghez jutott a Volán. Azonban Rinne Sarauer és Campbell kísérletét is hárította. Emberhátrányt védekezett ki a Volán, majd két perccel a vége előtt Antti Karhula Ouzas helyett is mezőnyjátékost küldött a jégre, sőt, időt is kért. Girard éles szögből leadott lövését, majd Erdély közeli próbálkozását is hárította a Bulldogok hálóőre, így a voralbergi együttes visszavágott a vasárnap elszenvedett vereségért. De ennél fájóbb, hogy a Znojmó verte az Innsbruckot, így most a csehek állnak rájátszást érő helyen.

Dornbirner EC–Hydro Fehérvár AV19 3-2 (2-1, 1-1, 0-0)

Dornbirn, 2038 néző. V.: Nikolic, Stolc

DEC: Rinne – Magnan, Subban, Romig (1), Rapuzzi (1), Bau Hansen 1 – Egger, Vainonen, Körkkö, Tamminnen, Fröwis – Schnetzer, Gartner, Antonitsch, Häußle (2), Macierzynski 2 – Schwinger (1). Vezetőedző: Kai Suikkanen

FAV19: Ouzas – Campbell, Kaijomaa 1, Erdély, (1) Sarauer (1), Kuralt (1) – Tikkanen, Stipsicz, Szita, Timmins, Mihály Á. – Harty, Szabó B., Yogan 1(ee), Metsavainio, Girard (1) – Szabó D., Sárpátki, Reisz, Szabó K. Vezetőedző: Antti Karhula.

Kiállítások: 4 ill. 8 perc

Kapura lövések: 26-26