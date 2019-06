A döntetlenre végződő első mérkőzés után bizakodhatnak a bicskeiek

Nem tudott a hálóba találni a Fejér megyei labdarúgócsapat a Tatabánya elleni NB III-as osztályozó odavágóján. Ennek ellenére a gárda mestere, Vukmir Dragan, illetve rutinos csatára, Móri Tamás is úgy érzi, semmi nincs veszve, a szombati visszavágón kivívhatják a továbbjutást.

A két osztályozós csapat rendszeresen találkozik a felkészülési időszakokban: 2016 nyarán Tatabányán 2-2, 2017 januárjában 3-3 lett a végeredmény, majd augusztusban 2-1-es Bányász-siker született. 2018 júliusában a vendégek 3-1-re diadalmaskodtak Bicskén, viszont idén februárban a Fejér megyeiek nyertek 1-0-ra.

A vasárnap lejátszott első összecsapáson nagyobb helyzetei, valamint meg nem adott gólja a házigazdáknak volt, míg a Tatabánya a szünet után talált magára és hosszabb perióduson keresztül veszélyesen tudott kontrázni.

– Mindkét csapat óvatosan játszott, mi egyáltalán nem akartunk kapkodni. Az a lényeg, hogy hazai pályán nem kaptunk gólt. Igaz, nem is rúgtunk, de nem probléma, két meccsből áll a párharc, úgyhogy még minden teljesen nyitott. Akadt bőven lehetőségünk, a 92. percben akár a mi javunkra is billenhetett volna a mérleg nyelve, ha Móri Tamás belövi a helyzetét. A visszavágón is ilyen kilencven percet várok, mindkét együttes közel hasonló felfogású, apróságokon fog múlni a továbbjutás – vélekedett Vukmir Dragan, a sárga-kékek vezetőedzője.

– Sajnos egy sérülés után voltam, így a kispadon kezdtem a mérkőzést, bár szerettem volna végig a pályán segíteni csapatomat, de Vukmir Dragan úgy látta jobbnak, ha csak az utolsó negyedórában állok be – hangsúlyozta Móri Tamás, aki tavaly még játékos-edző volt. – Addig kívülről úgy tűnt, hogy az első félidőben mi uraltuk a játékot, és nekünk volt több helyzetünk. Azonban azt el kell ismerni, hogy két egyforma tudású csapat találkozott, és a döntetlen reális, de látszódott, hogy semmiképpen sem voltak jobbak. A második félidőben, a hatvanadik perc táján volt egy kis holtpontunk, akkor egy kicsit elfáradtunk, az ellenfelünk jobban dominált ebben az időszakban, de a végére megint a mi kezünkben volt az irányítás. Szerettem volna gólt lőni, a meccslabda ugyan a lábamban volt, ám rosszul döntöttem, elhibáztam a ziccert. A visszavágón mindent megteszünk, támadni fogunk, hiszen gólt kell szereznünk, ráadásul az idegenbeli találatok duplán számítanak.