A döntetlennel az Újpest jutott a következő körbe

Izgalmas, ám de rövid idő alatt tétnélkülivé váló mérkőzésen játszott kieséssel felérő döntetlent a Dunaújvárosi Acélbikák csapata az Újpest otthonában a jégkorong Magyar Kupa soros selejtező meccsén.

Egyébként sem volt könnyű dolga a piros mezes Acélbikáknak, hiszen mint ahogy a beharangozónkban is megírtuk, egy nem csekély, négygólos hátrányt kellett ledolgoznia a Duna-parti alakulatnak – s ahogy várható volt, ez most nem sikerült. A téthez mérten idegesen kezdtek a vendégek, és ez rögtön meg is mutatkozott a nyitó harmad derekához közeledve: Eric Pance passzából Benk András tudott eredményes lenni és ezzel a vezetést is megragadni a fővárosiak számára, 1–0. Következtek a faulttal tarkított percek – előbb durva játék, majd bottal akasztás miatt fogyatkoztak meg a lila-fehérek, ám gólra nem tudták váltani az esélyeket a Bikák. S ahogy az ilyenkor illik, ezt az ellenfelek meg szokták büntetni: a piros-fehérektől Gulácsi Ábris ütött testre, de mire visszatért a kétperces büntetése után, Varga Arnold már megduplázta a hazai előnyt, 2–0. A középső etapban három gólváltás zajlott le.

Először a fővárosiaktól Nemes Benjámin Zoltán vette be Hughson kapuját (3–0), rá pár perccel Tamás István válaszolt, egyúttal feltette csapatát az eredményjelzőre, 3–1. Ezek után Joseph Mazurek talált be, (3–2), s úgy nézett ki, megjön a meccsbe a Dunaújváros. Nem telt el húsz másodperc, Cody Carlson révén újra két egység állt a csapatok között, 4–2. A játékrész végéhez közeledve Somogyi újra elérhető távolságba hozta a vendégeket (4–3), ám pontosan egy minutummal később Horváth Ákos vitt végig egy eladott korongot egyedül, majd vágta azt a jobb felsőbe, 5–3. A záró felvonás leginkább a parázs jelenetekről marad emlékezetes: előbb Németh Pétert terítette le Carlson, majd Hugo Turcotte és Di Diomete csépelték egy sort egymást, ám mindkét kakaskodásból a vendég újvárosiak kerültek a földre, s ez hűen tükrözte talán kettejük párharcát is. A meccs végéhez közeledve előbb Dósa Krisztián (5–4), majd újból Mazurek révén (5–5) egalizáltak, de többre nem futotta már Miroslav Ihnacak tanítványainak, s ezzel eldőlt, nem folytathatják a Magyar Kupa küzdelmeit. A vége: 5–5.