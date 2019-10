A dobogót célozták meg az Európa Kupán az Albafit SE fiataljai

Éremszerzésben bizakodva vág neki öt versenyzőjével a székesfehérvári Albafit Sportegyesület az immáron 17. alkalommal életre hívott Fitkid Európa-bajnokságnak október 25–27. között.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

Annak, aki nem tudná, honnan szalajtották ezt a sportágat, elmondjuk: a fitkid tulajdonképp egy akrobatikus táncforma, mely a női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik és a fitnesz keverékéből jött létre (például Béres Alexandra is ebben a sportágban nevelkedett), s 2019-ben Balatonfüred rendezheti meg a szakág 17. Európa-bajnokságát.

Egyéni és csapatversenyt is rendeznek, előbbiben 9, utóbbiban 4 korcsoportban indulhatnak a fiatalok. Székesfehérváron is lassan kultusza lesz a sportágnak, hiszen a 10 éve megalapított Albafit Sportegyesület több mint 100 gyermekkel foglalkozik már, óvodás kortól egészen 18 éves korig. Öt tanárral dolgoznak a gyerekek: Bene Emese az óvodás csoportokért felelős, Vielland Andrea pedig a teljesen kezdőkkel foglalkozik. Ha már komolyabb szinten elsajátította valaki a sportágat, akkor az edzései irányítását Lővei Mária veszi át (a montreáli olimpián 4. helyezett női tornászcsapat tagja – a szerk.), a koreográfiáért pedig Pajor Noémi felel. Major Gábor pedig az egyesület vezetőedzője, aki elmondása szerint mindenkivel foglalkozik; ha kell, emelgeti a lányokat, de akár részt vesz az akrobatikában is – tanítványai közül öten (Imre Dóra, Bertalan Blanka, Bokor Zsanett, Gál Beáta, Lórodi Luca) képviselhetik majd az országot a világversenyen.

– Számos nemzetből érkeznek a játékokra rajtunk kívül, itt lesznek Írország, Nagy Britannia, Svájc, Olaszország, Szerbia, Bulgária és Spanyolország versenyzői is. Hiába számítunk azonban igazi nagyhatalomnak a sportágban, már minden ország erősödik. Míg néhány éve a kilenc egyéni korcsoportból nyolcat megnyertek a magyarok, ez a szám mostanra jó esetben öt.

A szakember hozzátette: egyéniben (Imre Dóra a klub történetében először), trióban és csapatban is indulnak a versenyzői, és utóbbiban kiemelkedő eredményt vár a lányaitól.

– Az előző években ők már szereztek ezüst-, illetve bronzérmet is így együtt, ezért lehetek velük bizakodó. Egy érmet akár most is megcsíphetünk.

A háromnapos rendezvényen szombaton az egyéni, míg vasárnap a csapatok versenyét rendezik a Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpontban.