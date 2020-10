A dobogóért küzdenének

A hétvégén, Mór térségében kígyózik a Rallye 1, a Rallye 2 és a Historic Rallye mezőnye a Taxi 4 Vértes Rallye keretében, ahol több megyei illetőségű pilóta is rajthoz áll, köztük Hollósi Endre is.

Az Ezerjó városában, Móron rendezendő viadal évről évre nagy érdeklődésre tart számot, és ez idén sem lesz másként. Lakatos Róbert főszervező az esemény sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a teljes magyar élmezőny indulására számítanak a Vértes Rallye-n.

Biztosan rajthoz áll a gárdonyi raliversenyző, Hollósi Endre és navigátora, Ferenci Miklós is, akik alig várják, hogy több mint fél év után ismét beletaposhassanak a gázba, és minél jobb eredménnyel rukkoljanak elő a 365 kilométer hosszú versenytávon.

– Nem volt zökkenőmentes az idei szezonkezdetünk a koronavírus miatt, így idén ez lesz az első megmérettetésünk. A Rallye 3-as nyitófutamnak a vírus tett keresztbe, majd munkahelyi elfoglaltság miatt nem indultunk a futamon – kezdte beszélgetésünket a versenyző, aki elmesélte, hogy izgatottak a hétvége miatt.

– A megmérettetésre nagyon készülünk, elsősorban fejben próbálunk tesztelni, mert bizony a sok kihagyás után újra mentálisan rá kell pörögnünk a versenyzésre. Az autó rendben lesz, az elmúlt időszakban kellő időnk volt finomhangolni a Lada VFTS-t. Pflug Zoltán, a Lada motorok szakértője is elvégezte a munkát, így bízunk benne, hogy az utolsó lóerőt is sikerül kisajtolni a kocsiból. Amire szükségünk is lesz, ha jó eredményt szeretnénk elérni. Ferenci Miklós navigátorral az oldalamon indulok neki a távnak, akivel már három éve együtt versenyzünk. Egyedi rajtengedéllyel indulunk, és a hazainak mondott pályákon a dobogóra szeretnénk állni.