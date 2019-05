A dobogó lesz a tét Sárosdon

A 29., utolsó előtti fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, és vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra. FEJÉR MEGYE A 29., utolsó előtti fordulóra készülődnek a csapatok a Fejér megye I. osztályú labdarúgó-bajnokságában. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit, és vezetőit kértük egy kis esélylatolgatásra.

2019. május 25., szombat, 17.00

Sárosd Kronos Sport 3.)–Ercsi Kinizsi (4.) – ősszel 1-4

Dvéri Zsolt a Sárosd Kronos Sport vezetőedzője:

– Van elszámolni valónk az Ercsivel az őszi vereség miatt, de az a mérkőzés sem úgy indult, hogy három góllal kikapunk, mert mi vezettünk 1-0-ra. Azt követően óriási hibákat vétettünk, ellenfelünk fölénk nőtt, és megérdemelten nyert. Előző szezonban viszont kétszer is sikerült legyőznünk őket. Megint jó mérkőzést várok, hazai pályán szeretnénk tovább kitolni a veretlenségi szériánkat. Nem titok, hogy számunkra most már a dobogó megszerzése a cél, ehhez nekünk egy pontra mindenképpen szükségünk van. Ennek szellemében fogunk készülni a mérkőzésre. Mezőfalván egy nagyon jó meccset játszottunk, de sajnos áldozatokkal is járt. Elvesztettük Somogyi Szabolcsot, és Dobsa Leventét, rájuk már nem is számíthatok ebben a szezonban, rajtuk kívül van egy eltiltottunk, Meszlényi Szabolcs. Susa Krisztián pedig családi elfoglaltság miatt nem tud rendelkezésre állni, ráadásul az ifi csapat szombaton délelőtt játszik, onnan sem tudok kivenni játékost, így igencsak meg kell gondolnom a hátralevő napokban, hogy milyen összeállításban fogunk pályára lépni. Ennek ellenére erősnek érzem a csapatomat, amely több sebből vérzik, de mindig az a legerősebb brigád, amely aznap a pályára lép. Itt mindenki egy célért küzd, nagyon átérezték a srácok a tavasz folyamán, hogy mekkora lehetőség előtt állnak, és úgy is játszottuk végig az idényt. Az Ercsi kupadöntőt játszott, nem tudni mennyit vett ki belőlük ez a mérkőzés, ám nem arra szeretnénk apellálni, hogy fáradtan jönnek hozzánk. A sorsunk a mi kezünkben van, ezt szeretnénk meglovagolni, mert számunkra óriási eredmény lenne, ha a dobogón tudnánk végezni. Sárosd történetében még nem fordult elő olyan, hogy három kiemelt korosztály is dobogós lehet, mert az U16-os csapatunk a Déli csoportot megnyerte, és az U19 is harmadik.

Május 26., vasárnap, 17.00

Tordas (9.)–Baracs (14.) – ősszel 1-0

Korolovszky Gábor a Tordas vezetőedzője:

– Nincsenek kötelező győzelmek, bár esélyesebbek vagyunk. Feltétlenül nyerni szeretnénk, jól szerepelünk eddig tavasszal, úgyhogy a szép búcsúban bízom saját pályánkon. Az előző fordulóban nagyon nagy bravúrt vitt véghez a csapat, a hajrában pontot tudtunk szerezni az Ikarus otthonában, ráadásul nagyon sok problémánk volt, mert az egyik játékosom betegen játszotta végig a meccset, a másik pedig úgy megsérült hogy a mérkőzés utolsó harmadában már csak álldogált a pályán. Bízom abban, hogy mindenki egészséges lesz vasárnapra, és bezsebeljük a három pontot.

Bicske (1.)–Főnix FC (6.) – ősszel 0-0

Vukmir Dragan a Bicske vezetőedzője:

– Természetesen nagyon komolyan vesszük a mérkőzést, amellett hogy az osztályozóra készülünk lehetőséget adunk azoknak is, akik kevesebb szerepet kaptak az idény során. Azért is jó hogy két mérkőzés van még vissza a bajnokságból, mert tudunk javítani azokon a hibákon, amelyek esetleg előfordulhatnak. Most is, mint minden mérkőzésen, arra készülünk, hogy nyerjünk, és mindenképpen szeretnénk gólt, gólokat lőni. Úgy tűnik jelen állás szerint, hogy mindenki rendben van, és Móri Tamásra is számíthatok.

Enying (15.)–Mór (2.) – ősszel 1-15

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője:

– Kétségtelen, hogy a megyei I. osztály egyik legjobb együttese vendégeskedik nálunk. Azért is lesz nehéz dolgunk a Mór ellen, mert az ezüstérem megszerzéséhez nekik mindenképpen be kell húzniuk ezt a három pontot. Ami talán pozitív, hogy a mi vállunkat semmiféle ilyen teher nem nyomja, így csak arra kell koncentrálnunk, hogy az utolsó hazai mérkőzésen felszabadult, jó játékkal tudjuk kiszolgálni a közönséget. A csapat az elmúlt hetek kisebb-nagyobb változtatásai után készen áll a találkozóra, egy-két kivétellel mindenki a vezetőedző rendelkezésére áll.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (5.)–Mezőfalva (10.) – ősszel 4-2

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője:

– A hétvégén Martonvásáron nem az az eredmény született, amit szerettünk volna, de igazán nem is tettünk érte túlságosan sokat. Tizenöt perces futballal nem is lehet jobban szerepelni. Sőt, egyáltalán örülhetünk annak, hogy sikerült egy pontot szerezni. Most már a dobogó alsó fokáról is lecsúsztunk, megpróbálunk tényleg erre a hátralévő két mérkőzésre fókuszálni, és koncentrálni, hogy kihozzuk belőle a lehető legjobb eredményt. Az utolsó hazai mérkőzésünk következik, remélem, hogy minden játékosom egészséges lesz, mert azért van néhány sérültünk, és betegünk. Nem vagyunk olyan sokan, de hazai környezetben illene nyerni, mert elég régen győztünk otthon, szeretnénk szépen búcsúzni a közönségünktől. Nem tudom, mi lehet az oka annak, hogy sorozatosan veszítjük el a pontokat. Ellentétes félidőket játszottunk a Sárbogárd ellen, az első játékrészben nem játszottunk jól, a másodikban pedig szétfutottuk a pályát. Martonvásáron jól kezdtünk, aztán fokozatosan visszaesett a teljesítményünk, a második félidőben teljesen átvette az irányítást a vendéglátó csapat, majd az utolsó negyedórában megint csak észbe kaptunk. Elsősorban a mentális problémákban látom azt, ami miatt így alakult ez. Az utóbbi két-három mérkőzésen elég sok fiatal kapott szerepet, hullámzó volt a teljesítményük, hiszen nemcsak a felnőttben játszanak, hanem az ifiben is bizonyítaniuk kell. Más kérdés, hogy a meghatározó labdarúgóink sem azt az elvárható formát nyújtották, amit kellett volna, és nem vagyunk olyan sokan, hogy ezt elbírjuk.

Lajoskomárom (11.) – Martonvásár (13.) – ősszel 2-2

Mosberger Mátyás a Lajoskomárom ügyvezetője:

– Feledtetni szeretnénk a múlt heti sárbogárdi vereséget, ahol hetven percig 2-2-re álltunk, de igazság szerint öt játékosunk hiányzott a kezdőcsapatból, nagyon tartalékosok voltunk, és csak addig bírtuk. Őszintén be kell vallani, hogy jobb volt az ellenfél, ám a gólkülönbséget kicsit túlzottnak tartom. A végén már öt megye hármas játékosunk szerepelt, és ez azért rányomta a bélyegét erre az eredményre. Most azonban úgy tűnik, teljes csapattal fogunk felállni a Marton ellen, és győzelemmel szeretnék búcsúzni szurkolóinktól. Nagyon bízunk abban, hogy jó idő, és napsütés lesz, mert ebben a tavaszi szezonban még ilyenre nem volt példa. Esett az eső, fújt a szél, esett a hó, mindenféle variációt megéltünk.

Ikarus-Maroshegy (8.) – Sárbogárd (7.) – ősszel 0-2

Gelencsér Tibor az Ikarus-Maroshegy edzője:

– Sajnos az utóbbi időben nagyon sok sebből vérzünk, sérülések és egyéb okok miatt. A Sárbogárd csapata talán pont ellenkező utat járt be, ők most a végére kapták össze magukat, legalábbis a megszerzett pontjaik alapján úgy tűnik. Semmivel sem vagyunk jobb helyzetben, mint a múlt héten, rengeteg a hiányzónk. Mindenféleképpen jó mérkőzésre van kilátás, bár nem lehet azt mondani, hogy mi lennénk az esélyesek, de azért bármi megtörténhet a futballban. Rég nyertünk már, úgyhogy jó lenne megérezni a győzelem ízét még idén. Jó futballistái vannak a Sárbogárdnak, kapusuk, Matócza Dániel nálunk védett tavaly, szerintem a megye egy legjobb hálóőre, és komoly stabilitást ad hátul. Elől pedig gólerős játékosaik vannak, Bezerédi Ádám és a Gráczer-testvérek jóvoltából. Különösebb tétje nincs a mérkőzésnek, előrébb már nem nagyon tudunk végezni, a célunk továbbra is az, hogy két-három fiatal megkapja a játéklehetőséget, így a következő szezonra már felnőtt rutinnal fognak rendelkezni.

Szabadnapos: Kisláng-Telmex