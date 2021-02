A Debrecent fogadja szombaton a DKSE

Szombaton 17 órakor ismét hazai pályán játszik a DKSE Extraligában szereplő röplabda csapata, mely ezúttal a DEAC gárdáját fogadja.

Izgalmasan alakul a férfi röplabda Extraliga, hiszen a legjobb négy közé szeretne kerülni mindenki. Jelenleg úgy tűnik, hogy a Kaposvár, a MAFC és a Pénzügyőr mellett a DKSE lehet az a csapat, mely a negyedik helyen bejuthat. Ez azonban csak a látszat, hiszen jelenleg a Dunaújváros áll a negyedik helyen, de ugyanoda szeretne jutni a Kecskemét és a Kazincbarcika is.

Ráadásul erre az esélye minhárom csapatnak meg is van. Így most kezdődik igazán az igazi versenyfutás, amely egyben arra készteti a csapatokat, hogy az alapszakasz minden mérkőzésén a lehető legtöbb pontot gyűjtsék be a vetélytársaktól. Erre, vagyis a győzelemre törekszik a szombati fordulóban a DKSE is, amely a tabella utolsó helyén álló Debrecent fogadja – tudtuk meg Tomanóczy Bálinttól:

– Nagyon sokat dolgoztunk a legutóbbi hazai mérkőzésünk után. A múlt héten a fizikai felkészülésre helyeztük a hangsúlyt, ami azt jelenti, hogy egyre nagyobb súlyokkal végeztük el az erősítő edzéseket. Emellett azonban a csapatgyakorlatok sem maradtak el. Ezen a héten az alaptaktika került előtérbe, hiszen a célunk az, hogy az alapjátékunk minél pontosabb legyen. Azzal soha nem foglalkozunk, hogy a következő ellenfelünk milyen helyen áll a tabellán, mivel a célunk az, hogy minden mérkőzést megnyerjünk. Így nem érdekel bennünket, hogy a DEAC pillanatnyilag hol áll, hiszen meglepetésre ők is képesek. Azzal azonban foglalkozunk, hogy hogyan játszanak, hiszen nekünk erre kell felkészülnünk. Vezetőedzőnk ismét felhívta a figyelmünket arra, hogy az első szettet milyen ritmusban, milyen elszántsággal, motivációval kell elkezdenünk. Ezúttal nem szabad elkövetnünk azt a hibát, hogy ismét fussunk az eredmény után. Az elejétől kezdve teljes erőbedobással, lelkesedéssel kell mindannyiunknak játszani ahhoz, hogy sikeresek legyünk. A legelső nyitástól kezdve végig azon a hőfokon kell játszanunk, mely sikerre vezet bennünket. A DEAC ellen egyértelműen a három pont megszerzése a célunk. Be fogjuk bizonyítani, hogy akár ezerszer is többre vagyunk képesek, mint az előző mérkőzéseken. A saját kezünkben van a sorsunk a felsőházba kerüléshez. Ehhez a Debrecenen keresztül vezet az utunk. A győzelem a folytatásra nézve lendületet adhat, így szombaton a lehető legjobb játékunkat kell nyújtanunk.