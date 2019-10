A debreceniek kapusának produkciója jelentette a különbséget

A jégkorong Erste Liga 13. fordulójában a Fehérvári Titánok azt a DEAC-ot fogadta, amely a tavalyi szezonban négyből háromszor győzött, és idén is egyszer már felülmúlták őket. Ezúttal egy góllal nyert a DEAC.

Nehéz mérkőzés várt a fehérváriakra, annak tudatában, hogy már egyszer találkoztak a hajdúsági alakulattal, melynek kapuját ezúttal is Hetényi Zoltán védte. A sokszoros válogatott hálóőr ismerős falak közé érkezett, hiszen 2004 és 2011, valamint 2013 és 2017 között számtalan nagy csatában állt a Volán ketrece előtt. Kissé ugyan már magasabb a homloka a korábban megszokottnál, de még mindig elereszt egy-egy hamiskás mosolyt védései után a meccs előtt a kapusok között 93 százalékos hatékonysági mutatóval bíró portás.

Az egyszer biztos, hogy a korábbi találkozókhoz képest más összetételben lépett jégre a Fehérvár, több, az EBEL-ben szereplő játékos is helyet kapott a kék-fehéreknél, Kornakker Dániel, Reisz Áron, Szabó Krisztián, Szita Donát, valamint Sárpátki Tamás is komoly erősítést jelentettek. Ennek megfelelően is kezdtek a kékek, Vas Márk előtt adódott az első lehetőség, de nem tudott túljárni Hetényi eszén. A túloldalon viszont Berta Ákos a saját harmadából indított akciót a 6. percben, és egymaga be is fejezte azt, méghozzá egy jól irányzott lövéssel, mely Kornakker vállát érve hullott a kapuba, 0-1. Majd Jakub Izacky előtt nyílt meg az út, és éles szögből leadott lökete okozott gondot Kornakkernek. Ezt követően sokkal többet kezdeményeztek a Titánok, de a helyzetek kialakítása és befejezése nem mindig volt tökéletes.

A folytatásban még jobban kiegyenlítetté vált a játék, majd a 31. percben David Rutherford jól kivitelezett lövése lett Kornakker nagy védése után a kapus zsákmánya. Ezután Izacky szinte nullszögből, az alapvonalról találta telibe a bal oldali kapuvasat. A vendégek kapujában pedig Hetényi parádézott, bizonyítva formáját, zsinórban háromszor is hárított lehetetlennek tűnő szituációban. A harmad hajrájában Péter Andor lőtt közvetlen közelről fölé, ezt talán nehezebb volt kihagyni, mint belőni… A 38. percben Dominik Novotny felszabadító ütése Izacky elé került, ő egy az egyben vezette kapura, de Kornakker a helyén volt.

Emberhátrányban kezdték a záró húsz percet a Titánok, de harmadszorra is ki tudták bekkelni Horváth Milánék a kétpercest. A 47. percben bár előnyben volt a hazai csapat, kis híján David Filbrandt szerzett gólt egy kontrából, korongja a kapuvasat érintve került vissza a mezőnybe. Két perccel később Vladiszlav Kulesov kapott „forintos” korongot, bár az orosz mindent bevetett, ismét Kornekkeré lett a dicsőség. Alig voltak három percen belül a csapatok, amikor Kiss Dávid időt kért, kockáztatott, és levitte kapusát. 28 másodperccel a lefújás előtt Izacky térddel akadályozta Szitát, akit úgy kellett letámogatni, de a kettős emberelőnyből sem lett egyenlítés, így idén másodszor nyert a DEAC egy góllal.

JEGYZŐKÖNYV

Fehérvári Titánok–DEAC 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)

Székesfehérvár, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, 330 néző

Fehérvári Titánok: Kornakker – Horváth M., Vas Márk – Imre P., Mangone

– Kiss R., Szabó B. – Erdély B. Nagy Á.; Balogh B., Mihály Ákos,

Zion – Péter A., Sárpátki, Szabó K. – C. Campbell, Reisz, Szita – Császár,

Dézsi, Madácsi. Edző: Kiss Dávid

DEAC: Hetényi Z. – Filbrandt, Ph. Kiss – Léránt, Vokla – Markov, Mestyán

(1) – Sándor F.; Izacky, Novotny, Sági Martin – Hári N., Kulesov,

Rutherford – Berta 1, Mazzag, Molnár D.,– Kozma F., Salló B. Edző:

Dave Musial

Kiállítások: 8, ill. 31 perc

Kapura lövések: 34-30